L'amicizia tra Jury Chechi e Antonio Rossi: ecco il segreto dietro i vincitori di Pechino Express

Si è conclusa da poche ore la dodicesima edizione di Pechino Express, il noto reality show di Sky, che ha incoronato la coppia dei Medagliati, formata dai due sportivi Jury Chechi e Antonio Rossi. Iniziata lo scorso 6 marzo, questa dodicesima edizione, condotta sempre da Costantino della Gherardesca e da Gianluca Fru dei The Jackal, ha portato i concorrenti ad attraversare tre paesi dell'Asia: Filippine, Thailandia e Nepal. Alla finale sono arrivate tre coppie. Gli Estetici, la coppia composta da Giulio Berruti e Nicolò Maltese,è stata la prima ad essere eliminata nel corso della serata. La finalissima di Pechino Express si è giocata, dunque, tra i Complici (Dolcenera e il compagno Gigi Campanile) e i Medagliati e fino all'ultimo la situazione è rimasta in equilibrio, al punto che alla fine era impossibile indovinare chi sarebbe stato eletto vincitore. Sebbene i Complici - pur nell'odio generale del pubblico - siano stati protagonisti di una rimonta eccezionale nel corso dello show, a trionfare sono stati i Medagliati, l'unica coppia a non essere mai stata a rischio eliminazione perché non arrivata mai nelle ultime due posizioni.

Grandi sportivi con un palmares eccezionale all'attivo, Jury Chechi e Antonio Rossi hanno portato sul palcoscenico di Pechino Express non solo la loro indiscutibile sportività - sempre corretti, sempre concentrati sul gioco - ma anche la loro forte amicizia, che ha cooperato a renderli una delle coppie favorite dagli spettatori, che si sono divertiti insieme a loro. Classe 1969 il primo e 1968 il secondo, Jury Chechi e Antonio Rossi si sono conosciuti nell'ormai lontano 1996, quando entrambi erano impegnati nelle Olimpiadi di Atlanta. Si trattò di una Olimpiade fortunata per entrambi. Antonio Rossi, canoista, vinse due medaglie d'oro, mentre Jury Chechi agli anelli ottenne a sua volta l'Oro Olimpico. Tra i due, stando anche a quello che scrive Il Giorno, sarebbe nata una sintonia immediata che li rese inseparabili, sfociata in un'amicizia che va avanti ormai da quasi trent'anni. Il loro legame è stato profondo sin dal primo istante, al punto che nell'ottobre del 1996 - appena due mesi dopo essersi conosciuti - Jury Chechi era tra gli invitati al matrimonio tra Antonio Rossi e la moglie Lucia Micheli. Nel 2001, alla nascita del suo secondogenito, Antonio Rossi ha scelto di chiamarlo Riccardo Yuri, proprio per omaggiare il ginnasta diventato il suo migliore amico. Nel luglio del 2021, mentre era impegnato nella Gran Fondo Pinarello a Conegliano, Antonio Rossi è stato colto da un infarto improvviso e, anche in quell'occasione, al suo fianco c'era Jury Chechi che stava partecipando alla stessa gara di bici.

E di questa loro amicizia parlano proprio i due protagonisti, durante la finale di Pechino Express. Fermo davanti a Costantino, Jury Chechi ha parlato del viaggio e dell'esperienza, spiegando che "Non potevo farlo con nessun'altra persona, se non con Antonio. Per quello che è, per come mi aiuta nei momenti difficili e ho il grande piacere di considerarlo il mio migliore amico. Per me è stato un onore affrontare questa avventura con lui. Non potevo farlo con nessun altro.

"non mi ha cambiato"

"Era un po' un sogno questo per noi. E noi lo abbiamo realizzato insieme. E non c'è regalo più bello per me."

"Ha poi continuato dicendo che il viaggio "non mi ha cambiato" e che ha solo confermato ciò che sapeva già, sottolineando ancora una volta la fortuna di poter vivere un'esperienza del genere con una persona di cui si fida al proprio fianco. Jury Chechi ha infatti spiegato che partecipare a Pechino Express "Era un po' un sogno questo per noi. E noi lo abbiamo realizzato insieme. E non c'è regalo più bello per me."