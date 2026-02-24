Laura Pausini, il tenero gesto della figlia Paola a poche ore da Sanremo

Fra poche ore avrà inizio la 76° edizione del Festival di Sanremo e Laura Pausini è pronta a salire sul palco dell'Ariston non come cantante ma in veste di co-conduttrice. A lei, infatti, spetterà il compito di affiancare il direttore artistico Carlo Conti per tutte e cinque le serate.

Un'emozione grandissima per la cantante, che celebra anche i suoi 33 anni di carriera dal debutto sanremese del 1993. Mentre trascorrono le ultime ore che restano prima della serata d'esordio, qualcuno ha voluto omaggiare la Pausini con un bellissimo dono: un mazzo di meravigliosi tulipani bianchi.

Chi potrebbe essere l'autore di questo dolcissimo gesto? In realtà, si tratta di un'autrice. A inviare l'omaggio come augurio per la prima serata della kermesse è stata Paola, la figlia adolescente di Laura Pausini. Nel biglietto che accompagnava i fiori, infatti, si legge: "In bocca al lupo mamma. Ti voglio tanto bene", con tanto di cuoricini e firma.

Il dono ha emozionato così tanto la cantante che questa ha deciso di registrare tutto per mostrarlo sul proprio profilo Instagram. Un gesto davvero bellissimo quello di Paola, che sembra avere un rapporto davvero meraviglioso con la madre.

Paola è nata dall'unione di Laura Pausini

con il musicista e chitarrista. Il nome è l'unione delle iniziali di quelli dei genitori. Il giorno del matrimonio fra Pausini e Carta, Paola, già grande, ha partecipato facendo da damigella.