"Lei ha provato a fare fuori Carlo". Retroscena choc di Caprarica su Lady D

Non è la prima volta e, molto probabilmente, non sarà l'ultima. Antonio Caprarica ci ha abituato a retroscena tanto crudi quanto interessanti sull'Inghilterra e, in particolare, sulla famiglia reale. Da grande esperto della Casa Reale inglese più discussa, il giornalista spesso delizia i telespettatori con alcuni punti di vista forti ma altrettanto veritieri. Questa volta, però, il retroscena è così crudo da gelare lo studio Finché la Barca Va, il programma televisivo di Rai 3 condotto da Piero Chiambretti. Stando alla sua ricostruzione non c'era un complotto per ammazzare Lady Diana bensì il contrario. Nessun errore di battitura: “I nemici di Harry a Palazzo sono quelli che Lady D chiamava gli ‘uomini in grigio'", ha spiegato Caprarica agli ospiti presenti senza timore di smentita. Poi, a stretto giro, la vera bomba: "Cioè il potere oscuro dietro il trono, che si regge grazie alla loro abilità. C’era un complotto per far fuori Diana? È vero il contrario”.

Insomma, la storia è definitivamente capovolta. E ancora: “Tutti lo hanno dimenticato, ma nell’intervista del 1995 in cui ha detto ‘il mio matrimonio è troppo affollato. Siamo almeno in tre’, ha detto anche che il marito, Re Carlo, ‘non è adatto a regnare’. Quindi è lei che ha provato a farlo fuori. È meglio Carlo e Camilla come sovrano? Camille è il Re. Harry e William non firmeranno mai un armistizio, non saranno amici mai più”.

