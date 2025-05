L'Isola dei Famosi 2025: ecco il cast ufficiale

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave Il cast definitivo

Cresce l’attesa per il debutto della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in onda questa sera, lunedì 7 maggio, in prima serata su Canale 5. Dopo settimane di ipotesi e indiscrezioni, sono ormai certi i nomi dei naufraghi pronti a sbarcare in Honduras. Sta per prendere avvio un’edizione all’insegna delle novità, a partire dalla conduzione di Veronica Gentili, per la prima volta al timone del reality. Al suo fianco, Simona Ventura: dopo averlo condotto dal 2003 al 2011 e aver partecipato come naufraga nel 2016, torna ora nello studio dell’Isola nelle vesti di unica opinionista. Sorprese anche sul fronte dell’inviato: a seguire e a raccontare le avventure dei naufraghi dall'Honduras sarà Pierpaolo Pretelli.

Il cast definitivo

A sbarcare in Honduras per aggiudicarsi la vittoria di uno dei reality che mette maggiormente a dura prova la resistenza fisica e mentale dei concorrenti, sul versante femminile saranno: l’ex tennista di origine argentina Camilla Giorgi, l’attrice Loredana Cannata (volto de il Bello delle Donne e vista di recente nel film Diamanti di Ferzan Ozpetek), la showgirl di origini romane Antonella Mosetti.

E ancora, nel cast anche la modella Carly Tommasini, l’ex volto di Uomini e Donne, influencer e imprenditrice, Teresanna Pugliese, e la conduttrice Patrizia Rossetti (già abituata ai reality, con la partecipazione al Grande Fratello Vip 2022). Pronte a sbarcare in Honduras anche l’ex letterina di Passaparola, Alessia Fabiani e Chiara Balistreri. Infine, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani e chiudiamo con la modella e attrice italo americana, Ibiza Altea.

Per ciò che concerne il versante maschile sull’isola troveremo l’ex ballerino di Amici, Nunzio Stancampiano, il cantante neomelodico, Angelo Famao. Quindi, l’attore Mirko Frezza, il comico Omar Fantini, il cantante Paolo Vallesi e l’ex politico Dino Giarrusso.

Completano il cast, il giornalista, il figlio di Rocco Siffredi e Rozsa Tassi,, il modello e attoree, infine,, conosciuto come “Spadino”. Questi sono i 19 concorrenti ufficialmente confermati. Non si sa ancora se, come spesso accade, nel corso delle puntate della trasmissione, verranno annunciati nuovi naufraghi.