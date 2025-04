L'Isola dei Famosi comincia con una quasi-rissa: cosa è successo durante la presentazione

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Isola de Famosi parte male, anzi, malissimo, con una rissa sfiorata duranate lo shooting fotografico di presentazione del cast. Se le premesse sono queste, non si può che pensare a una stagione davvero burrascosa. Stando agli ultimi rumors che girano in rete, ci sarebbero state grosse frizioni fra due aspiranti naufraghi, tanto da sfiorare il contatto fisico.

A diffondere questo retroscena è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha sganciato una vera e propria bomba per gli amanti del pettegolezzo. A quanto pare, nel corso dello shooting fotografico di presentazione del cast che farò parte dell'edizione dell'Isola dei Famosi 2025, si sarebbe sfiorata la rissa fra due concorrenti. In sostanza, i futuri naufraghi dovevano posare per un servizio fotografico ufficiale quando qualcosa avrebbe agitato gli animi. " Rissa sfiorata durante il servizio fotografico all'Isola: 'Mi hai rubato l'inquadratura!' ", si legge sul post pubblicato su X della Marzano. Insomma, è bastata un'inquadratura a far perdere le staffe a qualcuno. Se si pensa alle prove che i futuri naufraghi dovranno affrontare una volta arrivati sull'Isola si intuisce che le premesse non sono affatto buone.

Insomma, la mania di protagonismo, unita forse anche a una reciproca antipatia, avrebbe portato due concorrenti a scontrarsi, tanto da arrivare al punto di sfiorare una rissa. La discussione fra i due sarebbe degenerata, costringendo le altre persone presenti a intervenire. Sarebbe stato proprio il fotografo, insieme ai membri dello staff, a intervenire e a sedare gli animi. Poi sarebbe tornata la calma.

"Pare che dietro le quinte dell'ultimo posato ufficiale dell'Isola dei Famosi, si sia sfiorato il dramma. Durante lo shooting, i toni si sono alzati tra due futuri naufraghi colpevoli a vicenda di essersi 'messi troppo al centro' dell'inquadratura. Incominciamo bene ", è il commento di Deianira Marzano.

Chiaramente gli appassionati di gossip si

stanno ora chiedendo fra chi si sia creato questo contrasto. Al momento è tutto molto fumoso, e i curiosi dovranno aspettare l'inizio del programma che partirà ile sarà condotto da Veronica Gentili.