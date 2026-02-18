"Lite tra due Big per una camera con bagno", a Sanremo già si accende lo scontro fuori dal palco

A 6 giorni dalla prima serata del Festival di Sanremo, l'atmosfera avrebbe già iniziato a surriscaldarsi al di fuori del palco: stando a quanto riferito dall'esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, due dei Big in gara si sarebbero resi protagonisti di un'accesa lite per ottenere una camera d'hotel con bagno privato che entrambi avevano già adocchiato. La situazione sarebbe degenerata a tal punto da costringere le rispettive agenzie a intervenire per trovare un punto d'accordo ed evitare che il clamore generato dall'alterco potesse scatenare il gossip ancor prima dell'inizio ufficiale della kermesse musicale.

Tutto sarebbe nato dalla volontà di occupare la medesima stanza d'albergo, dotata di un comfort che evidentemente le altre non avevano. "Lite a Sanremo tra due Big che si sono contesi una camera!", scrive infatti la Marzano sulla sua pagina Instagram. "Pare che entrambi la volessero perché quella aveva il bagno in camera e l’altra no, e che siano dovute intervenire perfino le agenzie per calmare la situazione". Dal momento che nessuna delle due parti in causa pareva intenzionata a rinunciare all'agognata stanza, la situazione avrebbe iniziato a degenerare fino alle minacce: "Uno, addirittura, avrebbe detto che se non avesse avuto quella stanza si sarebbe ‘sfogato’ durante l’esibizione", rivela ancora l'esperta di gossip.

Per quanto non siano ovviamente stati rivelati i nomi dei protagonisti di questa prima lite tra partecipanti del Festival, stando ad alcune indiscrezioni circolate nelle scorse ore si tratterebbe di due uomini: da quel momento è scattato il toto-colpevoli, anche se risulta impossibile non solo comprendere di chi si possa trattare senza ulteriori indizi, ma neppure se si tratti di un avvenimento realmente accaduto o di un semplice rumor.

id="docs-internal-guid-bd858a5c-7fff-7994-de07-d3a3860ee273">Visti i celebri precedenti, comunque, non stupisce il fatto che delle tensioni possano essersi registrate a meno di una settimana dall'inizio della nuova edizione dell'attesissimo Festival della canzone italiana.