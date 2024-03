Lutto a Mediaset, addio a Silvia Pizzi. Le lacrime del mondo dello spettacolo

È morta all'età di 42 anni la hair stylist Silvia Pizzi, che ha lavorato in molti programmi Mediaset. L'improvvisa scomparsa della professionista ha sconvolto i personaggi del mondo dello spettacolo che negli anni hanno potuto apprezzare la professionalità della donna e hanno lasciato tanti messaggi di cordoglio. Secondo quanto riferito sino ad ora, Silvia Pizzi è morta dopo aver combattuto contro una lunga e dolorosa malattia. La 42enne se ne è andata prematuramente, e ha lasciato la sua famiglia e il suo compagno Marco. Un dolore inimmaginabile per i suoi cari.

Silvia Pizzi era una figura importante nel mondo Mediaset, tanto che veniva chiamata per le acconciature di conduttori e ospiti. Tutti la conoscevano ed era molto apprezzata.

Lutto a Mediaset

Pubblicando un'immagine di Silvia Pizza che sorride, Gerry Scotti ha lasciato alcune righe per ricordare la professionista sul proprio profilo social. " Ciao Silvia, ci hai lasciato troppo presto. Ci mancherà tutto di te ", ha scritto il conduttore. "E alla fine sei volata via... Basta soffrire Silvietta. Nel mio cuore restano i tantissimi anni insieme, in ogni programma, ogni giorno. E quante spazzole, quanti phon, quanti ricci, quante pettinature… Quante risate… E, adesso, quanta tristezza ", è stato il messaggio di cordoglio di Barbara D'Urso sui social.

A lavorare con Silvia Pizzi è stata anche Mara Venier, che ha voluto ricordare i momenti con la hair stylist. La conduttrice ha infatti postato una foto che la ritrae insieme alla professionista per ricordarla. Grande dolore e commozione anche da parte di Alba Parietti, che sui social ha scritto: " Ciao Silvia, difficile trovare le parole per dirti addio. La televisione, il nostro ambiente, è stata la tua famiglia come la mia. Dietro le quinte, tante persone, da tanti anni le stesse. Ti ricordi come ci siamo divertite in tutti questi anni? Ogni volta che arrivavo a Mediaset chiedevo di te, un po' perché eri la più brava, un po' perché mi divertivo chiacchierare con te. Eri sempre sorridente, eri casa. Vedersi a Cologno in quei corridoi era un'abitudine, come quando arrivi a casa e trovi un familiare. Mancherai a tutti, la vita è così ingiusta. Con grande malinconia, oggi, Sonia mi ha comunicato che non c'eri più, probabilmente io chiederò ancora di te ed entrando ti vedrò io come tanti altri perché non è giusto Silvia… Ti voglio bene ".

Il cordoglio di TgCom

Anche la redazione di TgCom si è unita al lutto, ricordando Silvia Pizzi. " Morta dopo una breve malattia Silvia Pizzi, apprezzatissima hair stylist delle nostre star e per tanti anni delle conduttrici e dei conduttori dei nostri telegiornali ", è stato il messaggio.

La direzione e la redazione di TgCom si stringono attorno alla famiglia della professionista.