Lutto in Rai: morta Francesca Frongia, la storica truccatrice di Tale e quale show e Ballando

Il mondo dello spettacolo e la Rai piangono la prematura scomparsa di Francesca Frongia, storica truccatrice di programmi come Ballando con le stelle, Tale e quale show e Chi l'ha visto. Francesca si è spenta dopo avere combattuto a lungo contro una terribile malattia che non le ha lasciato scampo. La notizia del decesso è arrivata dai social network dove i volti noti del mondo della televisione l'hanno voluta salutare con decine di messaggi di affetto e stima. Primo tra tutti Carlo Conti, che con lei aveva lavorato anche nell'ultima edizione di Tale e quale show: "Ciao Francesca, sempre professionale, grande artista del make-up, sempre sorridente anche durante la battaglia con il male. Ti ricorderemo sempre".

Chi era Francesca Frongia

Francesca Frongia era una make-up artist professionista. Era entrata in Rai per la prima volta nel 1995 e il prossimo anno avrebbe celebrato i trent'anni di servizio a viale Mazzini. In questi lunghi anni di carriera Francesca aveva truccato decine di volti noti del mondo dello spettacolo e lavorato dietro le quinte delle trasmissioni più famose dei canali Rai: Tale e quale show, Ballando con le stelle e Chi l'ha visto. Proprio la redazione del programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli ha voluto manifestare il proprio dolore per la morte di Francesca Frongia, dedicandole un post su Facebook per l'ultimo accorato saluto: "Profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di Chi l’ha visto? per la prematura scomparsa della preziosa collega Francesca Frongia".

Il doloroso saluto dei vip

A questo hanno fatto seguito altri messaggi e post di altri volti noti del mondo dello spettacolo che conoscevano bene la truccatrice e che con lei hanno lavorato dietro le quinte. "I tuoi occhi Fra… i tuoi occhi pieni di verità, la tua dolcezza, il tuo sorriso… eri bella amica mia… tanto tanto bella. Ci conoscevamo da tanti anni. Quanti lavori, quante risate… il nostro sogno era fare tale e quale insieme. Tu mi dicevi: "Sei perfetto per Tale e quale, ti trucco io eh?!". E lo stesso me lo dicevi per Ballando… quel 'ti trucco io' mi è rimasto qui. Ma tu c'eri, c'eri sempre ed io ti ho amata come una sorella, anzi, io ti amo come una sorella", ha scritto Gilles Rocca su Instagram salutando l'amica. Anche Bianca Guaccero ha dedicato un doloroso messaggio di addio alla Frongia: "Proverò a trasformare il dolore in qualcosa che possa riscattare tutto quello che hai lasciato dentro di me. Ma ora no..