Mancamento in diretta per la giornalista di Rete 4. Del Debbio rassicura: "La tensione, il clima..."

Inconveniente in diretta per la giornalista di "4 di Sera", Anna Belotti, che si è improvvisamente accasciata in studio mentre effettuava un'intervista. Tutto è accaduto nel corso diretta e Belotti, come di consueto, era impegnata a effettuare le interviste al pubblico seduto in studio. Per motivi che non sono stati resi noti, improvvisamente è svenuta e la regia, non appena si è resa conto di quanto stava accadendo, ha immediatamente staccato per consentire a chi di dovere di intervenire.

Il tema trattato durante quel momento erano le manifestazioni per Gaza che sono state effettuate nei giorni scorsi anche in Italia, che hanno visto una partecipazione più o meno massiccia, sicuramente meno di altre occasioni, ma anche alcuni scontri. " Siamo scesi in piazza per opporci a questo schifo ", ha dichiarato il ragazzo al quale è stato offerto il microfono per parlare. Al termine, Belotti ha ringraziato e a quel punto ha iniziato a barcollare verso il ragazzo. Lui, che era il più vicino, si è accorto subito che la giornalista non stava bene e si è comprensibilmente allarmato. "Oddio, oddio", ha detto mentre Belotti sveniva.