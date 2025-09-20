Mancamento in diretta per la giornalista di Rete 4. Del Debbio rassicura: "La tensione, il clima..."

Inconveniente in diretta per la giornalista di "4 di Sera", Anna Belotti, che si è improvvisamente accasciata in studio mentre effettuava un'intervista. Tutto è accaduto nel corso diretta e Belotti, come di consueto, era impegnata a effettuare le interviste al pubblico seduto in studio. Per motivi che non sono stati resi noti, improvvisamente è svenuta e la regia, non appena si è resa conto di quanto stava accadendo, ha immediatamente staccato per consentire a chi di dovere di intervenire.
Il tema trattato durante quel momento erano le manifestazioni per Gaza che sono state effettuate nei giorni scorsi anche in Italia, che hanno visto una partecipazione più o meno massiccia, sicuramente meno di altre occasioni, ma anche alcuni scontri. "Siamo scesi in piazza per opporci a questo schifo", ha dichiarato il ragazzo al quale è stato offerto il microfono per parlare. Al termine, Belotti ha ringraziato e a quel punto ha iniziato a barcollare verso il ragazzo. Lui, che era il più vicino, si è accorto subito che la giornalista non stava bene e si è comprensibilmente allarmato. "Oddio, oddio", ha detto mentre Belotti sveniva.
La regia, come è uso fare in questi casi per evitare voyeurismo sgradevole nei confronti di una persona che sta male, soprattutto nell'epoca social dove tutto viene ripreso è rivisto, ha staccato le immagini verso il conduttore, Paolo Del Debbio, che ha immediatamente rassicurato sulla condizione di salute della giornalista. "Non preoccupatevi, stanno sistemando tutto. Ha avuto solo un mancamento, un momento di abbassamento di pressione, ma sta andando tutto bene", ha detto il conduttore, un atto dovuto nei confronti del pubblico ma anche dei familiari e degli amici della giornalista che, da casa, hanno assistito a quella scena. "A parte i vecchietti come me che ci sono abituati, ma può capitare di avere un momento di abbassamento di pressione. Poi la tensione, il clima. Però sta benissimo, sono felicissimo per lei.Ora c'è un bel week end in cui sarà obbligata dal sottoscritto al riposo assoluto, in modo che poi la settimana prossima possa tornare a fare le sue interviste", ha poi concluso Del Debbio in chiusura di puntata, confermando il buono stato di salute della giornalista.