Manuel Agnelli via da X Factor per "colpa di Achille Lauro". Cosa sarebbe accaduto

La notizia è circolata nelle ultime ore e ha scosso l'ambiente e il pubblico appassionato del celebre talent show musicale X Factor: Manuel Agnelli sarebbe pronto a dire addio al suo ruolo di giudice della competizione canora.

A rivelare l'indiscrezione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che sulle sue pagine social ha così spiegato senza troppi giri di parole: "Colpo di scena: abbandona uno tra i giudici più amati. Alla base della scelta il non rapporto con un altro giudice. Sembrava tutto confermato perché squadra che vince non si cambia e invece".

E si tratterebbe già di una "scelta definitiva" da parte del leader degli Afterhours, intenzionato ad andare fino in fondo e a sbattere la porta, presumibilmente a causa di tensioni con Achille Lauro, un collega con cui non sarebbe mai riuscito a legare. Si tratterebbe di una grande perdita per X Factor, dal momento che Agnelli è uno dei personaggi più amati dai fan del talent show.

"Manuel Agnelli ha deciso di lasciare il programma" , precisa Parpiglia, e il "motivo dell'attrito sarebbe legato al rapporto mai nato con Achille Lauro, che al contrario ha sempre stimato Agnelli" . Non solo, dal momento che a confermare l'indiscrezione lanciata dal giornalista ci sarebbe anche la scelta da parte della produzione del celebre programma televisivo di riconfermare per la prossima edizione, accanto a Jake La Furia, Paola Iezzi e Giorgia alla conduzione, proprio lo stesso Achille Lauro.

Nell'economia della competizione, in effetti, il rapporto tra i giudici è uno dei cardini portanti, sia nei momenti più emozionanti che in quelli divertenti e "leggeri", per cui è chiaro che delle tensioni o la volontà di ignorarsi a vicenda potrebbero creare più di qualche problema. Tanti ipotizzano che alla base dei dissapori ci sia uno scontro generazionale tra due personalità molto forti, per cui si tratterebbe di una frattura difficile da sanare.

Al momento, comunque, Manuel Agnelli è l'unico dei giudici che non è dato come confermato per la prossima edizione, per cui ovviamente anche questo elemento spinge con forza verso la direzione dell'addio a X Factor.

Non c'è ancora alcuna ipotesi concreta per quanto concerne il possibile sostituto del frontman degli Afterhours, ma i numerosi fan del talent show sognano a occhi aperti dato che sono circolate con sempre maggiore insistenza nelle ultime ore delle voci circa dei "" sulle poltrone da giudice della competizione canora. Da ora in poi si apre il toto-giudice, e sui social è già caccia all'erede di Manuel Agnelli.