"Mi ha fatto sentire giusta". E l’alunno scoppia in lacrime ad Amici per l’addio

La partecipazione ad Amici di Maria De Filippi non è solamente parte di un percorso artistico, perché per tanti ragazzi che vi prendono parte è soprattutto un viaggio emotivo. Lo dimostrano le lacrime di Trigno, uno dei concorrenti più amati dal pubblico in questa edizione, che durante la permanenza nel programma ha stretto un legame particolare, molto stretto, con la ballerina Chiara, eliminata all'inizio della puntata andata in onda sabato 3 maggio. Un'eliminazione particolarmente sofferta per Trigno, soprattutto perché la ballerina è uscita contro di lui in una sfida che ha visto il verdetto "congelato" per sette giorni a causa del mancato voto di Cristiano Malgioglio.

Il fidanzamento all'interno della scuola non ha mai inficiato il loro percorso artistico nella scuola, entrambi hanno dato sempre il massimo ma questo rapporto li ha aiutati a sopportare anche i momenti più difficili e faticosi, quelli nei quali pensavano di mollare. " Non ho detto niente in puntata perché era il suo momento, non il nostro, ma suo e basta. Non volevo interferire mi sento solo di dire che anche lei mi ha fatto sentire giusto, soprattutto in un percorso in cui più volte ho sbagliato. Lei è riuscita a trovare una soluzione. La ringrazio anche io, già lo sa, non vedo l'ora di viverla fuori e vivere con lei ", ha detto il ballerino nella prima puntata del pomeridiano dopo il serale, senza riuscire a trattenere le lacrime per l'emozione e la profondità del sentimento provato per Chiara.