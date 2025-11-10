Milly Carlucci: "Vi svelo chi è la vera rivelazione di quest'anno a Ballando con le Stelle"

Essere presenti alla settima puntata di Ballando con le Stelle ha permesso, a noi de ilGiornale.it, di vivere in prima persona emozioni, entusiasmo e dettagli che da casa sfuggono, dai dietro le quinte ai piccoli malumori, come il lamento di Marcella Bella, che si è detta un po’ bistrattata dalla giuria (guarda il video). Monica Guerritore ha omaggiato Anna Magnani come Ballerina per una notte, Paolo Belli ha conquistato la vittoria dedicando la coreografia alla moglie, recentemente guarita da un brutto male, Francesca Fialdini ha affrontato il freestyle con un piede solo e Barbara d’Urso ha raccontato le difficoltà nell’avere cresciuto da sola due figli.

L’ottava puntata promette nuovi colpi di scena, a partire dallo spareggio tra Filippo Magnini, Marcella Bella e Andrea Delogu (che rientrerà in scena dopo un terribile lutto famigliare). Al termine della settima puntata dello show, praticamente a notte fonda, siamo andati direttamente dalla padrona di casa - Milly Carlucci e da Paolo Belli (da sempre co-conduttore del programma e solo per quest’anno concorrente-ballerino) per farci raccontare e per approfondire le loro emozioni e ciò che succede durante le prove e durante la settimana di preparazione…

“Le sorprese? Tante, tutte diverse”

A parlare per prima è Milly Carlucci, che mette l’accento sulle emozioni di questa edizione: «Le sorprese sono state tante. La signora Coriandoli (Maurizio Ferrini ndr), per esempio, stasera è uscita ma è stata una rivelazione. Non immaginavamo potesse avere un rapporto così forte con il pubblico».

Le fa eco Paolo Belli, che conferma l’atmosfera unica che si respira dietro le quinte: «Ogni settimana c’è qualcosa che spiazza, che ti muove dentro. È un continuo mettersi in gioco».

Carlucci racconta poi la generosità dei concorrenti: «I loro racconti personali sono stati un dono, in particolare questa sera mi sono giunti al cuore quello di Barbara d’Urso e quello di Paolo Belli. Poi ci sono stati momenti in cui mi sono davvero commossa davanti alle performance».

Il ballo come gesto del cuore

Entrambi concordano sul fatto che il ballo, qui, va oltre il gesto tecnico.

«Non è solo atletismo o arte» spiega Milly. «È un gesto del cuore, diventa un legame, una forma di sincerità».

Paolo annuisce e aggiunge: «La danza e la musica fanno emergere ciò che sei davvero. A volte vengono fuori giornate positive, a volte negative, ma è sempre autentico».

La rivelazione? Per Milly è Paolo



Quando chiediamo a Milly chi sia la rivelazione della stagione, la conduttrice sorride:

«Ce ne sono diverse, ma la rivelazione per me è Paolo Belli. Stasera mi ha riempita d’orgoglio. Ha portato sul palco la forza di un rapporto che dura da 45 anni. Oggi tutto si consuma velocemente, invece lui ha raccontato che i legami veri esistono e non sono noiosi né scontati».

Belli, un po’ imbarazzato, sdrammatizza: «Io ho solo fatto quello che so fare: metterci l’anima, e nel caso della mia storia personale, tanta vicinanza, presenza e amore per mia moglie».

Le coreografie che mettono alla prova



Milly non manca di citare il lavoro dei maestri: «Sono terribili! Spingono i concorrenti oltre i loro limiti. È bello, ma anche destabilizzante».

Paolo conferma: «La loro caparbietà, serietà e durezza è ciò che ci fa crescere. E ciò che rende autentico il percorso di tutti».

Un programma che apre porte interiori



La coppia riflette poi sull’anima del programma. «La forza di Ballando è che qui ti metti a nudo» dice Belli. «C’è una bellezza artistica e umana che ti permette di aprire porte che non pensavi di poter aprire».

Carlucci annuisce: «È un programma vero. Quello che accade qui non è costruito né suggerito. È un lavoro collettivo fondato sull’autenticità».



Il futuro di Belli? Torna al suo ruolo, ma con più consapevolezza



Sulla domanda più attesa — continuerà Paolo Belli a ballare? — entrambi rispondono con sorriso complice. «Questo è stato il suo regalo per i vent’anni di Ballando» spiega Milly.

«Alla fine della stagione gli restituiremo simbolicamente le chiavi della Sala delle Stelle e tornerà alla sua postazione. Ma con una consapevolezza nuova».

Belli chiude con gratitudine: «Per me è stato un viaggio straordinario. E continuerà a esserlo».