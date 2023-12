"Mirko voleva un figlio con me". La rivelazione di Greta Rossetti al Grande Fratello 2023

Greta Rossetti vuota il sacco al Grande Fratello. Nella puntata del reality andata in ondata sabato sera, 9 dicembre, il pubblico ha deciso di eliminare definitivamente dalla Casa Mirko Brunetti; un verdetto inaspettato, in quanto protagonista del triangolo che stava catalizzando l’attenzione dei telespettatori insieme alle ex Greta e Perla. Tuttavia, il pubblico non perdona – e questo si sa – e probabilmente ha “condannato” Mirko all’eliminazione dal momento che quest’ultimo non è riuscito a prendere una decisione. A lasciare completamente di stucco, però, nelle ultime ore sono state le rivelazioni di Greta Rossetti che non sembrerebbe affatto dispiaciuta per l’uscita di Brunetti e, al contrario, ha confessato di “essersi tolta un peso”.

Il confronto tra Greta e Perla

Una volta terminata la puntata di sabato scorso, Greta si è subito avvicinata a Perla e le due sono state protagoniste di un confronto. Nel corso della lunga conversazione, la Rossetti ha voluto chiarire anche alcune questioni in sospeso che le tenevano distanti. “Io non sono superficiale su alcune cose, su tanti punti di vista, tu lo sei di più, siamo diverse” ha spiegato la Vatiero. Immediata, la replica dell’ex tentatrice: “Mi dispiace che parli così. Per me la situazione è imbarazzante, anche se Mirko mi tocca. Ho avuto i sensi di colpa”.

Ma non è finita qui, perché a questo punto le due ex di Brunetti si sono confrontate proprio sull’atteggiamento, per loro ambiguo, avuto dal marchigiano nelle ultime settimane: “Lui mi ha detto che tutto ha preso una forma, che ha ritrovato se stesso. Dico che non lo voglio più a prescindere, perché non è normale” ha affermato Greta. E ancora: “Per rispetto tuo non faceva nulla, ma si è comportato allo stesso modo con tutte e due e non è stato bello. Quando si avvicinava a me lo faceva di nascosto, era come se volesse stare con un piede in più scarpe”.

La rivelazione di Greta

Nel corso del post puntata le due hanno continuato a chiacchierare sino ad arrivare a delle forti e importanti rivelazioni da parte di Greta. “Mirko ti descriveva come una fuori di testa”, ha raccontato l'ex tentatrice alla sua compagna d’avventura, Perla. Poi, le ha confidato dei dettagli sulla loro relazione che hanno spiazzato tutti. “Il tatuaggio dopo due settimane è nulla a confronto ad altre cose. Se te le dicessi adesso tu diresti 'ma non è mica normale'. Poi ti dirò tutto, adesso bisogna tutelarlo un minimo”. Dunque, ha continuato: “Cose sue nei miei confronti. Cose che io farei dopo almeno 10 anni di relazione. [...] Se voleva andare a convivere con me? Anche cose più pesanti. Se mi voleva sposare? Più pesanti, però pesanti nel senso che io gli dicevo di tornare da te e lui diceva cose pesanti per dimostrarmi che voleva me. Andare a convivere ok, voleva farlo subito, ma ha fatto anche cose più pesanti, credimi”.

Un mistero che è durato relativamente poco, dal momento che già nella giornata di ieri, 10 dicembre, trovandosi in salotto con Massimiliano Varrese e Grecia Colmenares, la 26enne si è sbottonata completamente, svelando tutte le promesse che le avrebbe fatto Mirko nel corso della loro relazione. “Mi diceva cose come 'andiamo a convivere così ti dimostro che sei la donna della mia vita' o io farei un figlio con te ora”, ha confessato Greta davanti ai suoi compagni basiti e increduli. Poi, ha chiosato: “Ed è successo. Lo posso giurare su mia madre”. Insomma, chissà come reagirà Mirko quando sentirà il racconto della sua ex fidanzata.