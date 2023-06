"Grazie presidente". Il mondo dello spettacolo saluta il Cavaliere

Il mondo dello spettacolo, oggi, saluta Silvio Berlusconi, padre della televisione commerciale. Il Cavaliere è stato un visionario, un innovatore capace di rivoluzionare i media italiani e non solo. Pioniere della tv moderna, scopritore di talenti, in tanti lo piangono come uomo e come editore.

Gerry Scotti

" Vorrei ricordare il presidente Silvio Berlusconi con una semplice parola: grazie. Grazie per ciò che è stato nella mia vita ed in quella di tutti noi. Grazie per aver potuto godere della sua stima e del suo affetto. Ci mancherà ", è il messaggio di Gerry Scotti, storico volto della tv del Biscione.

Simona Ventura

Un messaggio emozionato e commosso è arrivato anche da Simona Ventura, che per tanti anni ha lavorato a Mediaset: " La fine di un'epoca. Grazie Presidente per le opportunità, la speranza e fiducia che mi hai sempre donato. Un grande abbraccio ai tuoi ragazzi ".

Antonella Clerici

Anche un volto Rai come Antonella Clerici ha voluto rivolgere il suo saluto affettuoso al Cavaliere, nonostante i due non abbiano mai incrociato i propri destini lavorativi: " Addio a un uomo che comunque la si pensi, ha cambiato la tv, il calcio, la politica. Finisce un'epoca ".

Orietta Berti

Formale ma sentito è l'addio di Orietta Berti: " Desidero porgere le più sentite condoglianze a Pier Silvio, Silvia e a tutta la famiglia per la scomparsa di Silvio Berlusconi che con la sua lungimiranza, ha saputo portare cambiamenti epocali. Il mio pensiero va a tutti i suoi famigliari e al vuoto che lascia nei loro cuori in questo difficile momento ".

Loredana Bertè

Anche Loredana Bertè, che non hai mai nascosto le diverse idee politiche, non si è voluta esimere dal lasciare il suo ricordo per il Cavaliere, ringraziandolo per quanto fatto negli anni: " È morto Silvio Berlusconi. Al netto di tutti i giudizi, politici e non, con lui si chiude un'epoca che ha segnato e trasformato l'Italia ed è indubbio gli si debba concedere quanto meno l'onore delle armi. Ha creato imprese e dato lavoro a tante persone (me compresa) indipendentemente dalle idee politiche e questo lo ha reso un uomo 'professionalmente democratico'. Profonde condoglianze alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari. Grazie presidente ".

Ornella Vanoni

Sintetico ma onesto il ricordo di Ornella Vanoni: " È morto Berlusconi e mi spiace moltissimo per i figli, perché soffriranno la mancanza del padre ".

Ilary Blasi

Ilary Blasi, anche lei volto Mediaset fin dall'esodio della sua carriera, scrive: " La televisione è stato il cuore della sua vita e nella televisione ha messo il cuore... Sono molto vicina alla sua famiglia e a Silvia, a cui faccio le mie condoglianze ".

Vittorio Sgarbi

Il critico d'arte, con anche incarichi istituzionali, che ha da sempre un profondo legame con il Cavaliere, non ha nascosto la sua commozione: " Non doveva morire. È stato il garante della democrazia in Italia in un momento difficile, in cui l'azione giudiziaria si stava configurando come una dittatura che ha cancellato letteralmente i partiti ". Sgarbi, quindi, ha aggiunto: " Tra il '92 e il '93 i partiti, non i colpevoli di reati, sono stati incriminati, e sono spariti. La magistratura ha stretto un patto con la sinistra che l'ha rappresentata. Berlusconi ha fatto la resistenza ".

Le Iene