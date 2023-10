Addio a Lorenza Cingoli, autrice della Melevisione, L'albero azzurro e Calzino

" I suoi programmi continueranno per anni a divertire ed educare le nuove generazioni ". Così Rai Kids ha voluto salutare Lorenza Cingoli, autrice televisiva della Melevisione e dell'Albero Azzurro, morta all'età di 58 anni. A dare notizia della sua scomparsa è stata proprio Rai Kids, che ha voluto salutarla con un lungo messaggio di cordoglio dei colleghi pubblicato sul sito internet di viale Mazzini: " Rai Kids e tutta la comunità della tv per ragazzi italiana piange la scomparsa di Lorenza Cingoli, autrice brillante, persona vivace e compagna di lavoro di grande professionalità, ricordandone l’entusiasmo e la dedizione alla scrittura di racconti, libri e programmi dedicati ai più piccoli" .

Nonostante la malattia Lorenza Cingoli ha lavorato nella sede Rai di Torino - " la sua 'casa', il luogo dell’impegno e del confronto, il luogo delle amicizie e delle collaborazioni" , scrivono i colleghi - fino all'ultimo per produrre le nuove puntate del programma "Calzino", che va in onda ogni pomeriggio su Rai Yoyo. Con dedizione, passione e divertimento Lorenza Cingoli ha saputo portare una ventata di freschezza alla tv dei piccoli.

Gli studi e l'amore per la tv dei piccoli

Nata ad Ancona nel 1965, Lorenza Cingoli si trasferì a Milano per studiare Storia moderna e contemporanea all'Università Statale, conseguendo poi il Dottorato di ricerca in Storia economica all'Università Bocconi. La passione per la scrittura e per il modo dei bambini, però, l'ha portata a diventare un'autrice molto apprezzata per la sua vivacità e di grande professionalità. Lorenza Cingoli è stata autrice di trasmissioni che hanno segnato la storia della televisione per ragazzi come L'Albero Azzurro (dal 1996 al 2003) e la Melevisione (dal 2004 al 2015).

Il lavoro di Lorenza è passato anche per il cinema, come sceneggiatrice di film, tra i quali spiccano il cartoon "Johan Padan a la descoverta de le Americhe" scritto insieme a Dario Fo e il lungometraggio "Berni e il giovane faraone", scritto insieme a Martina Forti e che la Cingoli volle ambientare nelle sale del Museo Egizio di Torino. Nel corso della sua carriera ha realizzato anche il magazine televisivo "Il calendario dell’avvento" andato in onda nel 2019 su Rai Gulp e ha ideato il coniglio della Junior Tv.

Cingoli aveva una passione smodata per la scrittura, che l'ha portata a pubblicare una raccolta di leggende "Le più belle storie dell’Antica Roma" (2018) e il romanzo "Il segreto di Lucina" oltre al romanzo "Raffaello e lo scorpione lucente" (scritto nel 2020 in occasione dei 500 dalla morte di Raffaello), fino all'ultimo libro "Le più belle storie dell’Iliade" scritto sempre insieme a Martina Forti.