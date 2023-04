"Niente scontrini né bilanci". Altri guai per il bar dell'Agenzia delle Entrate

L'Italia è quel Paese che permette che all'interno dei una sede dell'Agenzia delle Entrate a Roma, che si occupa di tutte le questioni fiscali inerenti i cittadini, esista un'attività di ristoro, nello specifico un bar, che sembrerebbe non emettere scontrini. Il caso, come spesso accade nel nostro Paese, è salito alla ribalta grazie all'intervento di Striscia la notizia, che con Jimmy Ghione ha denunciato l'irregolarità. L'inviato del telegiornale satirico di Canale5 è stato anche colpito dal gestore dell'attività, evidentemente infastidito dalle telecamere. Non sono mancate nemmeno minacce di morte. Trovato un filone interessante, come spesso accade, Striscia la notizia insiste e scava a fondo su quel caso, spesso trovando ulteriori elementi di notizia. Così sta accadendo anche con il bar e già nella puntata di stasera, stando alle anticipazioni per la stampa del telegiornale satirico, verranno rivelate presunte nuove irregolarità.

Come si legge nella nota diramata da Striscia la notizia prima della messa in onda della puntata, " Niente (o quasi) scontrini e, dal 2016, nessun bilancio depositato da parte della società controllante. È questo il risultato delle indagini realizzate da Moreno Morello sull’ormai celebre bar dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6 – Eur ". La redazione del programma ideato e firmato da Antonio Ricci, infatti, pare abbia proceduto alla richiesta di visura camerale " risulterebbe che il bar sia formalmente gestito da una S.a.s. che, a sua volta, è composta da quattro soci: il barista con il 4%, altri due soci con il 2% a testa e il restante 92% detenuto da una S.r.l. di cui il barista stesso è amministratore unico e socio al 98% ".