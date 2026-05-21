Certo, si sa, fare programmi di approfondimento seri, equilibrati, di qualità e basati su complicati e pericolosi reportage è difficile e non sempre il pubblico ti segue come dovrebbe. Perciò spiace vedere che NewsRoom di Monica Maggioni su Raitre arrivi a raggiungere solo 380.000 spettatori con il 2,7% di share come è successo lunedì, anche se era una serata particolare ed è andato in onda con un format diverso. Mentre Quarta Repubblica su Rete 4 è volato all'8%. Comunque, il risultato di NewsRoom merita una riflessione su come acchiappare più spettatori. Un ragionamento da fare soprattutto in vista della prossima stagione tv, quando i vertici Rai dovranno trovare una quadra tra qualità e costi (causa riduzione budget) per tutti i programmi di approfondimento. E, in più, scovare anche qualcuno disposto a sobbarcarsi l'onere di realizzarne uno su Raidue, dove praticamente tutti hanno fallito. Allo stato attuale, sul secondo canale, va fortissimo Ore 14 Sera che venerdì (spostato occasionalmente dal giovedì) è arrivato a più di un milione e all'8,5% battendo addirittura Quarto Grado.Certo fare ascolti con la cronaca nera e il caso Garlasco è ben più facile che farli occupandosi di economia e politica internazionale, però Infante è riuscito nella scommessa di conquistarsi lo spazio serale mantenendo equilibrio e toni pacati. Insomma, per l'autunno c'è tanto da riflettere.
"NewsRoom" cerca pubblico
Il risultato di NewsRoom merita una riflessione su come acchiappare più spettatori
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