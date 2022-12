Nicola Porro e la caccia al suo libro: perché gli sono spuntati i baffi

Uno sta lì, seduto sulla sedia, pronto a gustarsi la Zuppa di Porro e si vede comparire il cuoco, nonché conduttore televisivo, nonché vicedirettore di questo Giornale, arricchito da un paio di baffi che D’Alema scansete.

No, Nicola Porro non si è fatto crescere il baffo per piacere “alla bellissima” Eva Kaili, arrestata nell’affaire Qatargate. Ma per via di una “caccia al tesoro” che ha messo in campo da ieri con i suoi “commensali”. Da fine novembre è infatti in edicola l’ultima fatica letteraria del conduttore di Quarta Repubblica, quel “Il Padreterno è liberale” che sa un po’ di ricordo e un po’ di analisi del pensiero liberista del compianto Antonio Marino. Beh: in molti hanno segnalato a Porro che in alcune librerie si fatica a scovare copie disponibili del volume. C’è chi lamenta di corse in ascensore per riuscire ad accaparrarsi l’ultimo tomo, chi non riesce neppure a ordinarli, altri sono stupiti dal fatto che non sia in bella mostra in vetrina. "In un centro città di Milano blindato per la prima della Scala - scrive una lettrice - mi aggiro tra luminarie accese e approdo in libreria. All’ingresso mi accoglie il personale, gentilissimo, più o meno mascherato. Cerco e ricerco sui banconi delle novità “Il Padreterno è liberale”, mi servono alcune copie, per liberali convinti, per conservatori da convincere e, su tuo consiglio, per quel milanese che ha votato Pd, e ora sta sciando sulle piste appena innevate di Courma. Niente".

Da qui, l’idea scherzosa di apporre un “baffetto indagatore” durante la rassegna stampa quotidiana e quella di dare il via ad una ricerca del libro perduto. “Sono giorni che molti commensali mi scrivono per dirmi che non riescono ad acquistarlo in libreria. Io mi sono fatto due stazioni qui a Milano e non sono riuscito a trovarlo - racconta Porro sui social - Qualcuno di voi mi ha pure mandato le 'prove' video e audio delle disavventure in libreria. Beh, allora facciamo così: diamo il via ad una bella caccia al tesoro per tutti i commensali. Fatemi sapere dove riuscite a scovare Il Padreterno è liberale, dove lo nascondono, se lo infilano nella sezione “religione” o cose simili. Non vi dico di trovare le pile di volumi vicino alla cassa, quelle sono riservate agli altri. Ma da qualche parte dovranno pur piazzarlo”.