Francesco Totti e Luciano Spalletti pronti a fare la pace? Le cose da sapere sul loro litigio prima dell'incontro alle Iene

Sono passati 6 anni da quando Totti e Spalletti sono saliti agli onori delle cronache per il loro scontro al vertice durante l’ultimo anno da professionista del 10 giallorosso. La diatriba tra i due è tornata di attualità per via del tentativo della trasmissione cult di Italia 1, Le Iene, di far incontrare gli ex acerrimi nemici. I rapporti tra Totti e Spalletti avevano iniziato a raffreddarsi quando il capitano storico della Roma ha affermato di essere stato costretto a lasciare il calcio prima di quanto avrebbe voluto. Spalletti, oggi allenatore del Napoli futuro campione d’Italia, si rese protagonista di dichiarazioni e scelte che fecero gridare allo scandalo i sostenitori dell’ “eterno pupone”. Ultimo tra gli affronti verso Totti da parte di Spalletti, fu quello di non schierare il capitano neanche per un minuto il giorno di quella che sarebbe stata la sua ultima partita, impedendogli così di ricevere il tributo meritato per una carriera da record. Da quel momento in poi i due divennero nemici dichiarati, e così Spalletti fu ricoperto di fischi fino alla sua ultima apparizione allo stadio Olimpico di Roma.

Totti e Spalletti: è arrivato il tempo della pace?

Sembra che per i due ex nemici possa essere arrivato il tempo di seppellire l’ascia di guerra; artefice di questa rappacificazione dovrebbe essere proprio il programma di Italia 1 che per tanti anni ha visto al timone l’ex signora Totti, Ilary Blasi. Come tutti sappiamo Totti e Ilary oggi sono separati, e proprio subito dopo il primo responso del tribunale sulla divisione del patrimonio tra gli ex coniugi, è tornato di attualità il conflitto tra Totti e Spalletti, che aveva visto proprio Ilary prendere posizione in difesa dell’ex marito contro quello che sembrava essere il suo detrattore più agguerrito.

"Piccolo uomo", quando Ilary difese Totti

Così come in questi giorni abbiamo visto Ilary Blasi sapere sempre usare la parola giusta, ancor più spesso, il silenzio, ed al bisogno una tagliente ironia, ai tempi in cui splendeva ancora il sereno in casa Totti fu proprio lei a prendere pubblicamente posizione per prima per difendere “l’onore” del marito. In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, infatti, la conduttrice dell’Isola dei Famosi accusò l’allora allenatore della Roma di essere “un piccolo uomo”, dando vita all’inizio di quella che è stata poi un’infinita diatriba tra i due giganti dello spogliatoio giallorosso. Nella serie dedicata a Totti, “Speravo De Morì Prima” trasmessa su Sky nel 2021, sono ripercorsi in modo preciso e puntuale tutti questi screzi, compreso il ruolo svolto da Ilary nella vicenda, che per l’occasione è stata interpretata sul piccolo schermo da una bravissima Greta Scarano.

Le Iene prendono un appuntamento ai due ex nemici

Sempre sull’asse Totti-Ilary, protagonisti assoluti dei titoli di tutti i giornali in questi giorni, si sono mosse due delle troupe d’assalto delle reti Mediaset. Mentre da una parte le telecamere di Striscia La Notizia hanno, infatti, raggiunto Ilary Blasi per consegnarle un nuovo tapiro, quasi contemporaneamente quelle delle Iene hanno sorpreso l’ex capitano della Roma per proporgli un incontro riparatorio proprio con l’attuale allenatore del Napoli. Spalletti, raggiunto a sua volta da Le Iene, avrebbe dichiarato a Filippo Roma: “Io sono stato contento di quello che ha detto Francesco e questa cosa si farà sicuramente perché fa piacere a tutti e due.” Totti era in scooter con la nuova compagna, Noemi Bocchi, e ha risposto lasciando in sospeso l’appuntamento con il futuro campione d’Italia “… Adesso ha cose più importanti, deve vincere uno scudetto!”. A questo punto dovremo vedere la trasmissione di Italia 1 per capire se questo incontro “s’ha da fare” oppure se la pace tra due sarà ancora rimandata.