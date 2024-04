Flop Francini, la Rai chiude il programma in anticipo: "Non ha prodotto i risultati auspicati"

Un periodo decisamente da dimenticare per “Mamma Rai”. Dopo l’ormai lontano addio di Fabio Fazio e l’improvviso abbandono di Amadeus, adesso è tempo di chiudere il one woman show di Chiara Francini. Stiamo parlando di Forte e Chiara, in onda il mercoledì sera su Rai Uno. A comunicarlo direttamente la Direzione Prime Time della Rai con una nota ufficiale, che ha deciso di non mandare in onda la terza e ultima puntata a causa dei bassi ascolti.

Il comunicato ufficiale

“Non ci sarà la terza puntata di Forte e Chiara”, si legge sul comunicato stampa diramato dalla Rai. “L’ultima puntata del programma Forte e Chiara non andrà in onda, lo comunica la Direzione Prime Time” prima di aggiungere: “Il progetto pensato con finalità sperimentali pur veicolando valori importanti e originali non ha tuttavia prodotto risultati auspicati”. Immancabili, infine, i ringraziamenti a Chiara Francini: “La Direzione ringrazia Chiara Francini che ha confermato di essere una grande artista accettando la sfida di portare questa sua idea nella prima serata di Rai1”.

I bassi ascolti

Il pubblico aveva particolarmente apprezzato Chiara Francini con la sua partecipazione a Sanremo dello scorso anno, ma evidentemente non è rimasto colpito dallo show in cui era la protagonista. È per questo che, adesso, l’attrice toscana “paga” i bassi ascolti ottenuti. Con grande coraggio, Chiara Francini ha portato nella prima serata di Rai Uno il suo spettacolo teatrale e, ad arricchirlo, ci sono stati diversi ospiti e una drag queen come Silvana Della Magliana, disturbatrice fissa.

Tuttavia, già la puntata di debutto (in onda il 10 aprile) non aveva ottenuto risultati particolarmente felici, infatti, la prima puntata aveva fatto totalizzare 2.176.000 spettatori pari al 13,90%; il secondo appuntamento, invece – in onda mercoledì 17 aprile – è stato seguito da 1.784.000 di telespettatori pari all’11,20%. Si tratta di numeri troppo bassi per Viale Mazzini, considerando anche i numerosi ospiti coinvolti (e non sempre della rete) come Nino Frassica, Rocco Siffredi, Leonardo Pieraccioni, il duo Tullio-Solenghi e Diletta Leotta.

La reazione di Chiara Francini

Nonostante i risultati, Chiara Francini aveva esultato poche ore dopo la messa in onda della prima puntata e una volta pubblicati i dati di ascolto. Così, l’attrice aveva commentato sui social, postando un messaggio di ringraziamenti e, quando qualcuno le aveva fatto notare gli scarsi numeri ottenuto, lei aveva risposto: “Non è vero. Per il mercoledì è un ottimo dato”.

A ogni modo, ormai non c’è più nulla da fare: la Rai ha preso la sua decisione.