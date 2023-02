"Non hai umiltà", "Non capisci un ca...". Volano gli stracci a Masterchef

L'ultima puntata di Masterchef Italia è stata caratterizzata da un'accesa lite tra due concorrenti. A essersi punzecchiati in maniera reciproca sono stati Sara e Francesco, entrambi protagonisti di un dibattito al termine del Pressure Test. Gli animi si sono surriscaldati tanto da rendere necessario l'intervento dei giudici presenti, che non hanno fatto mancare segnali di disapprovazione per il battibecco e di sconcerto per quella che è stata definita una vera e propria " scenata ".

Rissa sfiorata a Masterchef

Nel Pressure Test in questione bisogna misurarsi con il tempo e la relativa capacità di gestirlo. Antonino Cannavacciuolo spende parole al miele nei confronti di Francesco, che si salva e dunque sale in balconata: l'aspirante chef viene premiato per complessità e trattamento delle materie prime, essendo riuscito a mattere bene sette ingredienti nel piatto. Ma dalla balconata si respira un'aria strana e infatti si nota che Sara inizia a scuotere la testa, evidentemente infastidita dal successo di Francesco.

Così la concorrente, interpellata sul motivo per cui sta manifestando il proprio disappunto, si lascia andare a uno sfogo: " Andare avanti in una gara con una persona che non stimo... ". Questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Francesco non ci sta e prova a difendersi dall'attacco: " Addirittura non stimare, mi sembra un parolone. Dire che non stimi un avversario dimostri di non avere umiltà, lucidità e di non essere corretta ".

La tensione cresce sempre di più e Sara rincara la dose contro l'avversario: " Fino a prima non sapevi manco che stavi facendo ". Dal suo canto Francesco sbotta e non le manda a dire: " Io che cucino accanto a te con ste spezie mi fai venire ogni volta il mal di testa. Sti odori che fai te, fai certi intrugli... Ogni tanto vado in dispensa e non prendo niente, prendo una boccata d'aria che c'ho sti odori. Ma mettetele una canna fumaria sopra la sua postazione ". Da qui la chiosa finale di Sara: " Non capisci proprio un cazzo ".

Lo sgomento dei giudici

La vicenda non lascia per nulla soddisfatti i giudici, che invece avrebbero gradito un comportamento più maturo da parte di chi sogna di fare questo mestiere. Giorgio Locatelli prende una posizione netta per stigmatizzare senza giri di parole quanto accaduto: " Questi atteggiamenti non mi piacciono ". Gli fa eco Bruno Barbieri, che si esprime in maniera diretta: " A nessuno ".

Sara arrogante e presuntuosa, spara a zero su Francesco dal primo giorno, lui in un momento di stress le risponde, tra l'altro attando il suo stile di cucina, e lei fa la vittima e piagnucola attaccandosi alla facile storiella del razzismo.#MasterChefIt #Masterchef pic.twitter.com/qJODYfVpB7 — Ele (@EleUnderWater) February 9, 2023