"Non mi faccio gestire". La protesta di Lorenzo e gli altri contro il rientro di Helena e degli eliminati

L'ingresso al Grande Fratello di Helena Prestes

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella puntata di giovedì 23 gennaio, 4 ex concorrenti torneranno in gara al Grande fratello. Attualmente in 6 si trovano nel tugurio in attesa della decisione del pubblico. Si tratta di Eva Grimaldi, Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Iago Garcia e Michael Castorino. La decisione della produzione ha destato più di qualche perplessità nel pubblico ma anche nei concorrenti ancora in gara, che a fine gennaio, dopo essere rimasti ininterrottamente nella Casa da settembre, si trovano a dover competere per il titolo finale con concorrenti già eliminati dal pubblico, che ora potrebbero tornare in gara e competere perfino per il premio finale.

La fanbase di Helena ha invocato a gran voce questo momento dopo l'eliminazione avvenuta una settimana fa. Ci sono stati movimento social importanti per chiederne il ripescaggio e sembra pressoché certo, visto il rumore fatto dai suoi fan sui social, che sarà nel novero dei 4 su 6 che torneranno nella Casa. E questo ha fatto storcere il naso. E anche qualcosa di più a chi si trova nella Casa da settembre, chi ha superato indenne le nomination e ora vede gli ex compagni, con i quali magari ha anche avuto screzi, tornare regolarmente in gioco. Per questa ragione alcuni concorrenti hanno indetto una sorta di sciopero bianco all'interno della Casa. Tra questi ci sono Sheila Gatta e Lorenzo Spolverato, particolarmente avversi soprattutto al rientro di Helena. " Io non mi faccio gestire da nessuno ", ha sbottato Spolverato, che con Gatta ha inscenato la protesta del microfono. I due si sono rifiutati di indossare il dispositivo, fondamentale e obbligatorio in ogni momento all'interno della Casa, e di recarsi in confessionale.

Ma non è solo il ritorno di Helena a preoccupare i concorrenti del Grande fratello, anche l'ingresso di Jessica Morlacchi non piace ai concorrenti. " È una persona che si è ritirata. Allora ci potevamo ritirare anche noi, andare a fare la settimana bianca e poi tornavamo. All'Isola dei Famosi, se ti ritiri, non torni neanche in studio per dire bravo agli altri concorrenti ", ha detto Luca Calvani.

Come sarà la convivenza all'interno della Casa con le nuove dinamiche create? I malumori iniziano a serpeggiare e chi entrerà avrà contezza di quanto accade fuori, di chi è più amato e di chi è più utile per un'alleanza al fine della vittoria.