(Non) se ne vedono delle belle

Tempo di sperimentazioni televisive, che vanno più o meno bene. Siamo quasi a fine stagione e, quindi, è giusto provare programmi diversi, ma alcuni sono stati buttati in onda con troppa leggerezza. Due i casi in Rai: Ne vedremo delle belle, trasmissione del sabato sera che ha riportato in vita (tv) delle showgirl e che si è deciso di chiudere con una puntata di anticipo: l'ultima sarà questo sabato e non il 26 (con un pausa per la settimana di Pasqua). Il programma non ha incontrato abbastanza pubblico. Il motivo lo ha spiegato lo stesso conduttore Carlo Conti: «È mancato l'aspetto fondamentale che doveva essere il pepe tra le protagoniste: la loro voglia di fare spettacolo ha superato quella del battibecco». Insomma Valeria Marini, Carmen Russo e compagne avrebbero dovuto azzuffarsi un po' di più, invece di mostrare che potevano essere brave. Un po' come a Ballando con le stelle. Detto da Conti, maestro dell'eleganza in tv, appare un po' stridente...

L'altro show che fatica è Obbligo o verità di Alessia Marcuzzi (foto) sul secondo canale, le cui basi sono così fragili - il giochino da spiaggia - che bisogna essere proprio ben disposti a chiudere il cervello per goderselo. Il terzo esperimento, stavolta di Canale 5, è partito lunedì sera: The Couple con Ilary Blasi, praticamente un Grande Fratello con un cast di coppie. Per ora, il pubblico, ha risposto. Poi si vedrà...