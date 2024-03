"Non voglio essere il tuo porto sicuro". Il faccia a faccia tra Mirko e Perla al GF

Colpo di scena al Grande Fratello. L’infinita soap opera tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero sembra essere arrivata ad un punto di svolta. Così, nella puntata andata in onda ieri sera, 4 marzo, i due sono stati protagonisti di un nuovo confronto, in cui il giovane marchigiano non le ha mandate di certo a dire, lasciando presagire ad una rottura. Il motivo? Il comportamento di Perla che, negli ultimi giorni, si è avvicinata ad un nuovo concorrente, Alessio Falsone, finendo per parlare di lui addirittura in codice.

Perla e i messaggi in codice

In apertura di puntata, dunque, Perla è arrivata a centro studio per commentare quanto accaduto nel corso della settimana. Inizialmente, ha ribadito le sue intenzioni con Mirko (in quel momento nel backstage della trasmissione e, dunque, non presente in studio): “Ci siamo detti di volerci dare una seconda possibilità, perché che noi ci amiamo si è visto. Se non si vede più è perché ci siamo dati questa seconda possibilità, però quei tre giorni trascorsi in casa sono stati pesanti”. Poi, la giovane salernitana ha aggiunto: “Io so quanto ho sofferto, quanto sia stata male, in casa e fuori”.

È a questo punto che la Vatiero, dinanzi alle domande incalzanti del padrone di casa, dopo aver visto le clip in cui parlava in codice con Sergio di Falsone, ha dovuto chiarire che nei confronti di Alessio si tratterebbe soltanto di un’amicizia. Nello specifico, con Sergio è stata adottata la metafora delle scarpe, secondo cui le scarpe vecchie avrebbero indicato Perla Vatiero e le nuove Anita Olivieri. Stando a quanto riferito da D’Ottavi, a Falsone piacerebbero le “scarpe vecchie”, ma standogli strette (dal momento che Perla ha già una relazione con Mirko) avrebbe adottato per le “nuove”, nonché Anita.

Dunque, la replica di Perla: “A me piace sapere quello che una persona pensa di me. Vivendo all'interno della casa, vedere una persona che ha un approccio di amicizia e magari può fare le stesse cose con altre persone, può dare fastidio. Questo può non stare bene anche in amicizia”. Poi, ha aggiunto: “Tra noi c'è stata un'empatia da subito”.

L’ingresso di Mirko

A questo punto l’inevitabile: l’ingresso di Mirko in studio per un faccia a faccia con Perla. Brunetti, infatti, si è mostrato piuttosto risentito e deluso: “Premetto che sono contento si rida, anche se per me c'è poco da ridere. Ho ascoltato e ho poco da aggiungere. Perla non è solo quella di queste clip, ci sono tanti messaggi in codice, comportamenti, miei dubbi che oggi trovano conferma”. E ancora, rivolgendosi a Perla ha affermato: “Sono molto deluso, hai fatto capire molto più di quello che tu credi. Se volevi togliermi dei dubbi non lo hai fatto, la nostra vita non è in pausa”.

Quindi, la risposta di Perla: “A me i dubbi non li hai tolti facendo chissà cosa, ci siamo dati una seconda possibilità”. Mirko, dinanzi, a queste affermazioni ha chiosato: “Io non voglio essere il porto sicuro in attesa che qualcun altro ti dia una conferma” (il qualcun altro sarebbe Falsone ndr…). Infine, la replica della ragazza: “Alessio mi piace come persona, mi dà tanto nella casa, mi fa ridere e ne ho bisogno. I miei dubbi esistono, le paure ci sono, io nella casa mi sono sentita dire da te cose che non svaniscono dall'oggi al domani”. Poi, ha chiosato: “Tu pensi che io debba aspettare una risposta da un'altra persona per sapere se tornare con te o no? Io sto bene con me stessa, se devo stare con te è perché io devo stare bene con una persona, non ho bisogno di un porto sicuro”. Insomma, non ci resta altro che attendere per una nuova puntata di questa telenovela infinita.