Nunzia De Girolamo riporta Miss Italia in tv: "Una sfida entusiasmante ma non avrei mai partecipato da giovane"

Sei anni dopo l'ultima diretta televisiva Miss Italia torna in tv e lo fa con tante novità. Il popolare concorso di bellezza andrà in onda il 15 settembre su Rai Play e su San Marino Rtv dopo una lunga assenza dai palinsesti televisivi e a guidare il ritorno sul piccolo schermo delle miss sarà Nunzia De Girolamo. " Si tratta di una nuova sfida e a me le sfide piacciono", ha detto la conduttrice parlando di Miss Italia: " La considero una prova importante per la mia carriera; una sfida difficile ma entusiasmante". A volerla fortemente alla guida del programma con il benestare di Patrizia Mirigliani è stato Roberto Sergio: "Nunzia ha grande personalità e può interpretare al meglio il format" .

Che Miss Italia sarà

La conduzione di Miss Italia non spaventa Nunzia De Girolamo che, sulle pagine della rivista Gente, ha parlato di una nuova era per il popolare concorso: " Il racconto della bellezza sarà fatto con contemporaneità. Questo concorso farà conoscere la vera bellezza, un'armonia di estetica e contenuti". La conduttrice ha parlato di un'edizione moderna: " Non un racconto di soli corpi ma di persone, con la loro luce interiore. Ricordiamoci infine che è uno spettacolo televisivo. Quest'anno cercheremo la verità di ogni ragazza e approfondiremo i meandri delle giovani di oggi". Che il concorso fosse a una svolta nella concezione dei corpi delle aspiranti Miss lo si era intuito dalla nuova norma introdotta nel regolamento, ovvero il divieto di partecipare per le ragazze che possiedono profili su piattaforme per adulti come OnlyFans.

La bellezza perfetta

Interpellata su Miss Italia e sul sogno di molte ragazze, De Girolamo ha parlato della sua esperienza personale, che non l'ha mai portata a desiderare di partecipare: "Perché pensavo di non avere i canoni della bellezza perfetta ed è questo che quest'anno cambierà. Io ero concentrata sullo studio, però, anche se il mondo di Miss Italia era lontano da me, mi ha sempre affascinato e mi è sempre piaciuto". Miss Italia non sarà, però, l'unico impegno televisivo per la conduttrice che, dopo sei stagioni di "Ciao Maschio" in seconda serata, si prepara a debuttare con il suo programma nel sabato pomeriggio Rai.

"Farò entrare luci e colori nel format di Ciao Maschio",

ha anticipato De Girolamo parlando dell'imminente ritorno in tv con nuovi progetti. Una novità che sembra improntata a sfidare la concorrenza di "Verissimo".