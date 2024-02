Paolo Del Debbio assente a Diritto e Rovescio: cosa è successo

Come tutti i giovedì, ieri sera, 15 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Diritto e Rovescio, il programma dedicato ai temi di attualità politico-economica del nostro Paese, targato Mediaset e in onda su Rete Quattro. Tuttavia, gli appassionati alla trasmissione non avranno potuto fare a meno di notare l’assenza del padrone di casa, Paolo Del Debbio. Al suo posto, infatti, ha condotto il giornalista Marcello Vinonuovo che ha spiegato i motivi che avrebbero portato Del Debbio a prendersi una piccola “pausa”.

L’assenza di Paolo Del Debbio

Come anticipato, Paolo Del Debbio non era presente in studio. Così, una volta terminata la sigla iniziale, al suo posto è apparso Marcello Vinonuovo. “Guardate come è bello il nostro studio di Roma, ce li siamo caricati uno ad uno, con un pullman, abbiamo cantato”, ha ironizzato entrando nello studio del Palatino il giornalista prima di fare riferimento al collega. È a questo punto, infatti, che Vinonuovo ha tranquillato i telespettatori, spiegando che non c’era da preoccuparsi per l’assenza del consueto padrone di casa: “Un saluto a Paolo Del Debbio che ha avuto un piccolo problema di salute. Un grande applauso a Paolo. Può capitare”. Immediata la reazione del pubblico in studio che ha reagito con un applauso di vicinanza al giornalista; allo stesso modo, anche sui social in molti hanno augurato una pronta guarigione al conduttore.

Era già accaduto il 16 giugno scorso quando, ancora una volta, era stato Vinonuovo a sostituire Del Debbio. In quel caso, però, la notizia aveva iniziato a circolare sui social, qualche ora prima della messa in onda di Diritto e Rovescio. Poi, Vinonuovo ha dato il via alla serata anticipando i temi della puntata: “Oggi parleremo, comunque, di tutte le grandi polemiche della settimana, Geolier, Baby Gang. Parleremo anche della politica perché il momento è molto caldo. Lo faremo con un grande ospite, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini”.

L’augurio di Matteo Salvini

Ad esprimere vicinanza a Paolo Del Debbio, lo stesso Matteo Salvini, ospite in trasmissione. “So che ci sono problemi di pressione. Saluto Paolo”, ha subito affermato. Poi, ha aggiunto: “Anche io sono entrato a far parte della nutrita comunità di italiani che, la mattina, prende la pastiglietta per la pressione alta”. Infine, ha chiosato ironizzando: “Traumatizzante quando al medico chiedi: Per quanto tempo la devo prendere la pillola per la pressione?’ E lui ti risponde: ‘Per sempre’”.

Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali sul ritorno al timone del programma di Paolo Del Debbio. È probabile, però che, qualora il giornalista dovesse rimettersi presto, potremmo già rivederlo in tv dalla prossima settimana.