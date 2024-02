Paolo Masella “gigante buono”, Federico Massaro “cantastorie”: le pagelle del Grande Fratello 23

È andata in onda ieri sera, 28 febbraio, la 40esima puntata del Grande Fratello. Tantissimi i temi affrontati nel corso della serata. Continuano gli scontri nel reality di Cinecittà che vede da una parte Massimiliano Varrese e dall’altra il resto degli inquilini. Giuseppe e Anita stanno attraversando alcune difficoltà nel loro rapporto anche a causa dell’avvicinamento di quest’ultima ad Alessio Falsone che, nel frattempo, pare avere anche una certa complicità con Perla. Grandi emozioni, invece, per Paolo che ha potuto riabbracciare la mamma Sandra. Massimiliano Varrese è stato il meno votato al televoto. Simona, Perla e Anita sono le concorrenti finite al televoto della prossima puntata. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della quarantesima serata.

Concorrenti

Paolo Masella – voto 9

Su una cosa non ci sono dubbi: l’assoluta bontà di Paolo. Con grande tenerezza, ha aperto il suo cuore, parlando del suo passato difficile soprattutto a causa del rapporto burrascoso con il padre. Poi, con estrema dolcezza, ha rivelato di aver scelto Letizia e di non fare giochi in questo ambito; effettivamente, a vedere il romano è impossibile pensarla diversamente. Il suo immenso amore per la mamma che, nella serata di ieri, è entrata nella Casa per abbracciarlo, ne è la prova lampante.

Perla Vatiero – voto 4

Non ci sono più parole. O il significato della parola ti amo è cambiato all’insaputa di tutta Italia o, evidentemente, Perla non sa cosa voglia dire essere chiari. Per l’ennesima volta, in puntata, non capiamo il senso del suo discorso. Lei e Mirko sono fidanzati? Oppure alla Vatiero piacciono le attenzioni di Alessio? A noi che, nel frattempo, pensavamo di esserci sbarazzati della querelle infinita tra Mirko e Perla (poveri illusi), non resta altro che continuare ad assistere a questo teatrino.

Giuseppe Garibaldi – voto 5

La chiarezza non è sicuramente il suo forte. Ci ha abituati a nascondere le sue “debolezze” dietro ad un sorriso, ma è evidente che ci sia un po’ di disagio. Confessa di stare vicino ad Anita, soltanto per fare le veci del suo fidanzato, ma in realtà non ci crede nessuno. Infatti, anche se in puntata il giovane calabrese ribadisce a gran voce di volere soltanto bene alla compagna d’avventura, i suoi comportamenti rivelano altro. Va bene essere protettivi nei confronti di chi si vuole bene, ma la gelosia è un’altra cosa.

Anita Olivieri – 7

Come sempre la concorrente non si trattiene e va dritta al punto. È per questo che, senza giri di parole, sostiene che Garibaldi possa provare per lei qualcosa che va oltre l’amicizia. Allo stesso modo, pur essendo sentimentalmente legata a Edoardo, non si nasconde dal manifestare le sue “difficoltà” dinanzi alle attenzioni di Alessio. Insomma, tutto le si può dire, tranne che non sia la più schietta (insieme a Beatrice) della Casa di Cinecittà.

Alessio Falsone – voto 6.5

È entrato da poco, ma è incredibilmente diventato il giocatore numero uno di questa edizione. Ha capito come funzionano le cose e, soprattutto, come “guadagnarsi” delle clip in puntata. Scherza con Perla e, nel frattempo, si diverte con Anita, senza dimenticare di “schiacciare l’occhio” anche a Greta. Sarà che ad Alessio non importa di nessuno, se non di se stesso? In fondo, sta facendo il suo gioco e ci sta riuscendo. Poi, conquista tutti nel corso dell’incontro con il padre Domenico dimostrando di avere un grande cuore.

Massimiliano Varrese – voto 5

Varrese non ci sta e dinanzi alla maleducazione sbotta. Così, lamenta il disordine in Casa, oltre che alle 5 del mattino c’è gente che non lo fa dormire; come dargli torto? C’è un però e, arrivati a questo punto il sospetto è lecito: come è possibile che Massimiliano si sia reso conto soltanto adesso delle condizioni in cui versa il loft più spiato d’Italia? Sarà, forse, che l’attore è rimasto deluso dal non essere arrivato – almeno per il momento - in finale? O le troppe nomination ricevute dai veterani lo hanno fatto dare di matto?

Beatrice Luzzi – voto 8

Tempo al tempo e Beatrice sta vedendo accadere tutto ciò che aveva già presagito, dalla probabile infatuazione di Giuseppe per Anita alle scintille scoppiate in Casa dopo le nomination che hanno fatto arrabbiare Varrese. “Il collante si è sciolto”, afferma sorridente in confessionale; che dire, dopo essere stata per settimane il “bersaglio” del resto degli inquilini, adesso, è assolutamente giusto che se la goda un po’ da spettatrice.

Federico Massaro – voto 4

C’è qualcosa che non torna. Delle volte sembra la persona più sincera e pura del mondo, delle altre, invece, pare nascondere qualcosa. Poi, il colpo di scena: dopo un intero blocco nella scorsa puntata passato a discutere del latte che Massaro beve, fregandosene dei compagni, lui se ne esce dicendo di essersi sacrificato per il gruppo. La sua volontà era quella di indurre i concorrenti a votarlo. Il motivo? Salvare loro. Caro Federico, una nota: la prima serata di Canale 5 non è il luogo adatto per raccontare le fiabe.

Per il quarantesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 16.5% di share.