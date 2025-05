Patrizia Rossetti torna in tv: "L’Isola dei Famosi sarà la mia sfida"

Manca pochissimo al debutto della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” prodotta da RTI in collaborazione con Banijay che andrà in onda in diretta e in prima serata su Canale 5 da mercoledì 7 maggio con la conduzione di Veronica Gentili. In studio, l’unica opinionista sarà Simona Ventura, mentre l’inviato dall’Honduras sarà Pierpaolo Pretelli. Tra i concorrenti più attesi di questa edizione spicca senza dubbio Patrizia Rossetti, volto storico della televisione italiana, che si rimette in gioco in un reality che promette emozioni forti e imprevisti quotidiani.

Con il sorriso di chi ha saputo reinventarsi senza mai rinnegarsi, Patrizia Rossetti è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua lunga storia. Anche se questa volta… sarà tra sabbia, palme e tempeste tropicali. Con la sua sincerità è pronta a vivere un’altra avventura pubblica, portando sull’Isola il suo carattere, la sua storia e, come sempre, la sua autenticità. Non solo naufraga: la Rossetti, infatti, ha da poco pubblicato con la casa editrice Frascati & Serradifalco la sua autobiografia (scritta con Stefano Romanò), intitolata “Semplicemente Io”, un viaggio nei suoi 44 anni di carriera e nella sua vita privata. L’abbiamo raggiunta telefonicamente per parlarle di questa nuova avventura televisiva e del libro che racconta, con sincerità e leggerezza, il percorso di una delle conduttrici più amate della TV.

Cosa l’ha spinta a scrivere la sua autobiografia proprio adesso?

“Mi sono resa conto che sono passati 44 anni di carriera in un lampo e mi sono detta: perché non rivivere e raccontare tutto quello che mi è successo?”.

Le è capitato di trovare difficile scrivere alcuni capitoli del libro?

“No, non direi. L’unica vera difficoltà è stata la memoria: le cose da ricordare erano tantissime! Anzi, forse ne scriverò un secondo…”.

Nel libro accenna al tradimento del suo ex marito. Come ha vissuto quel momento?

“È vero, l’ho solo accennato. In passato ho sofferto troppo, e se ne è parlato fin troppo. Ho preferito non dargli ulteriore spazio, non se lo merita. Però sì, ho imparato a non fidarmi troppo delle persone solo all’apparenza… carine. Anche se, lo ammetto, se mi innamorassi di nuovo mi lascerei andare”.

C’è un episodio della sua carriera che, rileggendo il suo libro, l’ha commossa o fatta sorridere particolarmente?

“Il Festival di Sanremo del 1982 con Claudio Cecchetto, sicuramente. Ma anche i ricordi legati a Buon Pomeriggio, il talk show di Rete4 che mi ha resa popolare in Italia e anche in Sud America. E poi, i momenti privati, quelli con gli amici veri… Quelli mi commuovono sempre”.

Che cosa spera arrivi ai lettori attraverso il suo libro, vuole trasmettere un messaggio preciso?

“Non avevo un messaggio preciso da trasmettere. Ho solo voluto raccontarmi attraverso le mie esperienze, poi suggerisco ai giovani di non smettere mai di inseguire i propri sogni in ogni ambito con determinazione, non sempre però è possibile realizzarli per una serie di eventi (mancanza di opportunità, oppure semplicemente perché il destino non è stato favorevole) e quindi di restare sempre con i piedi per terra e di tenere pronto un piano B”.

Parlando invece dell’impegno televisivo imminente cosa l’ha convinta a partecipare a L’Isola dei Famosi?

“Me lo chiedono da sei anni. Ho sempre amato questo reality, è il mio preferito. Forse sarebbe stato meglio partecipare quando ero più giovane, ma mi sono detta: perché no?”.

Che approccio adotterà durante la sua permanenza sull’Isola?

“Mi lascerò guidare dall’istinto e non avrò pregiudizi. Molti colleghi che hanno partecipato alle precedenti edizioni mi hanno detto che è durissima, ma anche un’esperienza unica. Prima di giudicare, bisogna provare.E poi, chi non risica non rosica!”.

Alcune indiscrezioni parlano di dissapori tra lei e Antonella Mosetti durante lo shooting. È successo davvero qualcosa?

“Assolutamente no! Ci siamo abbracciate appena viste e mi sono trovata subito bene con lei. Non capisco perché certi giornali o certi siti internet debbano sempre inventarsi delle polemiche”.

Ha già in mente qualche strategia per affrontare la fame, il caldo, la fatica e per cercare di non avere scontri “frontali” con gli altri concorrenti del reality?

“No, nessuna strategia. Vado, mi butto e vediamo che succede! (ride)” La Rossetti non esclude però la possibilità di scontri futuri: “Siamo esseri umani, il caldo, la fame e la stanchezza possono far emergere i lati più spigolosi, quindi mai dire mai! Ma cercherò di fare valere la mia opinione con educazione e con rispetto”.

Con chi spera di stringere un legame e chi invece potrebbe darle del filo da torcere?

“Non parto prevenuta. Quando si entra in un reality si dovrebbe mettere da parte il proprio passato televisivo o la propria carriera ed agire solo come persone e non come personaggi. Mi auguro ci sia rispetto e, perché no, anche solidarietà femminile: alcune volte proprio nei reality le prime ad accusarsi e ad attaccarsi sono proprio le donne. Io sono la più …diversamente giovane, non devo dimostrare nulla e non sono in competizione con nessuno!”.

C’è un momento della sua carriera che considera il più importante?

“Sanremo 1982 è stato fondamentale, certo. Ma come ho già detto anche Buon Pomeriggio e tutto quello che è venuto dopo: ogni piccolo passo ha avuto il suo peso».

Come vede oggi la televisione rispetto ai suoi esordi?

“Un po’ più urlata e meno elegante. Una volta c’era più attenzione alla cultura, ai toni. Oggi si urla di più e si ascolta di meno”.

Ha mai pensato di tornare alla conduzione di un programma?

“Certo che ci ho pensato! Mi piacerebbe condurre qualcosa con altre due donne, ma non amo bussare alle porte. Se arriverà, bene. Intanto mi va bene anche condurre le televendite fare l’opinionista o partecipare ai programmi in veste di concorrente…”.

Fuori dal lavoro, cosa la rilassa?

“Passeggiare con la mia

cagnolona Perla, leggere, guardare serie tv. Ma soprattutto stare in compagnia con pochi amici veri e fidati. Oggi serve più contatto umano, più rispetto e meno smartphone: dovremmo ricominciare a guardarci negli occhi.”