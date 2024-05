Paura per Joe Bastianich, costretto a lasciare l'Isola. "È stato male", ecco cosa è successo

Preoccupazione per Joe Bastianich, costretto ad abbandonare momentaneamente l'isola per accertamenti medici dopo essere stato male. L'imprenditore dovrà sottoporsi a dei controlli a seguito dei quali saprà se continuare o meno l'avventura in Honduras insieme agli altri concorrenti.

Cosa è successo

Bastianich sarebbe stato male per tutta la notte, cosa che ha portato al trasferimento presso un'altra struttura per poterlo soccorrere. Sarebbe stata Valentina Vezzali, altra partecipante della trasmissione, a spiegare cosa è accaduto. "Ha vomitato tutta la notte, non ha digerito la farina, e gli ho consigliato di fare dei controlli. Stanotte è stato davvero male, ha vomitato l'anima e l'hanno portato via. Ha iniziato a vomitare quando voi siete andati via, ce l'avevo a fianco e gli ho suggerito di fare un controllo, meglio che si faccia vedere" , ha dichiarato, come riportato da Tgcom24. Proprio per via di questo malore, l'ex giudice di Masterchef ha dovuto abbandonare temporaneamente la Playa per sottoporsi ad accertamenti. Un episodio simile, fra l'altro, si era già verificato nei primi di maggio.

Si attendono ora gli esiti dei controlli per sapere se Bastianich tornerà o meno a far parte dei concorrenti. Non si può escludere nulla, come spiegato anche in un comunicato rilasciato dalla produzione del reality di Mediaset. Dal momento che l'imprenditore deve aver perso molti liquidi dopo la terribile nottata trascorsa, è probabile che adesso sia completamente disidratato, cosa che potrebbe comportare conseguenze anche serie.

L'esperienza sull'Isola