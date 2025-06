Paura a Temptation Island, affonda la barca della produzione: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di panico per Temptation Island. Nel corso della giornata di oggi si è infatti verificato un incidente che ha visto coinvolta la bella barca a vela a bordo della quale viaggiava la produzione del programma televisivo. L'imbarcazione avrebbe urtato un relitto che si trovava sul fondale e tanto sarebbe bastato a provocare il disastro.

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'incidente si è verificato nelle acque di Guardavalle Marina (Catanzaro). La barca della produzione ha urtato un relitto che si trovava sul fondale, e che era stato segnalato nelle carti nautiche. Ancora non è chiaro che cosa sia accaduto, e la guardia costiera sta svolgendo le dovute indagini, fatto sta che la lussuosa imbarcazione ha cominciato a inabissarsi. Il tutto di fronte al Calalandrusa Resort, location che ospiterà la nuova edizione di Temptation Island 2025, pronta a partire il prossimo 3 luglio.

La barca, che aveva sostato per qualche giorno presso il porto di Roccella Jonica, doveva dirigersi a Guardavalle Marina per il programma. Non si era registrato alcun problema di sorta. Poi, raggiunta Guardavalle Marina, l'urto con il relitto, che è andato a danneggiare il lussuoso natante. A quel punto non c'è stato nulla da fare: chi si trovava a bordo è dovuto scendere in fretta. La barca è stata abbandonata. Si tratta, come chiariscono le autorità competenti, di una prima ricostruzione ancora in fase di verifica. Per fortuna, nonostante lo spavento, non si sono registrati dei feriti. I danni, al contrario, sono stati piuttosto ingenti.

La barca affondata avrebbe dovuto traghettare i protagonisti del programma durante le loro escursioni.

Ciò comporterà dei ritardi nel programma? A quanto pare no, anche se non è escluso del tutto. Dipenderà dall'entità dei danni. Al momento rimane la data del 3 luglio.