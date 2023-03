Inizia Pechino Express 2023: tutto sulle squadre, cast e tappe

Da giovedì 9 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming su Now, prenderà via la nuova edizione di Pechino Express. Le coppie di quest’anno esplorareranno ancora territori insidiosi e sorprendenti e conosceranno culture molto lontane dalle proprie. L’itinerario di questa stagione si svilupperà – in 10 puntate – lungo “La via delle Indie”: la partenza sarà nella metropoli Mumbai, prima tappa di una rotta che porterà i concorrenti alla scoperta dell’India, nel sud est asiatico, il secondo paese più popoloso al mondo. Da qui di corsa verso il Borneo malese e infine in direzione Cambogia, dove il traguardo finale di questa edizione sarà posto nel fantastico scenario di Angkor, il sito archeologico più importante del Paese nonché uno dei più importanti e visitati del continente asiatico. A guidare i protagonisti dell’avventura saranno Costantino Della Gherardesca, ed Enzo Miccio.

Le coppie di Pechino Express

Quest'anno le coppie che formeranno il cast lasciano intravedere grandi numeri social, a partire dal nome che guida la coppia delle attiviste, Giorgia Soleri. Demichelis e Lara Picardi saranno “Gli Avvocati”, Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”, Dario e Caterina Vergassola “Gli Ipocondriaci”, Martina Colombari e Achille Costacurta “Mamma e Figlio”. Il nome più forte dello show per questa edizione è quello di Federica Pellegrini, che con Matteo Giunta compone la coppia de “I Novelli Sposi”. Ancora andando avanti troveremo Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”, Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero “Gli Istruiti”. Il premio finale sarà devoluto a sostegno di una Ong che opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione.

Il percorso

Negli oltre 8mila chilometri che compongono il percorso della gara, come è solito per il programma le coppie in gara potranno contare su pochi elementi di base: uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. A fare la differenza, ancora un volta sarà la resistenza fisica e psicologica, unita all’abilità e l’intraprendenza, ma soprattutto allo spirito di adattamento.

Le coppie più attese

Sicuramente non si offenderanno gli altri artisti in gara se diciamo che sono 3 le coppie più attese in questo prossimo viaggio televisivo. Le Attiviste capitanate da Giorgia Soleri, i Novelli Sposi guidati da Federica Pellegrini e la coppia di Mamma e Figlio, con al comando Martina Colombari.

Giorgia Soleri con Federpippi: Le Attiviste

Influence e scrittrici, hanno scelto il ruolo di attiviste per definirsi in questa avventura. Giorgia Soleri, milanese, autrice e influencer, è conosciuta dal pubblico sui social per il suo attivismo per il riconoscimento delle patologie invisibilizzate, presentando nel 2022 una proposta di legge in Parlamento. Sempre nel 2022 ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie “La signorina Nessuno”. Ama il disordine, ascoltare podcast true crime e ha 3 gatti di cui si definisce fieramente “proud cat mama”. A fare coppia con la giovane scrittrice sarà Federica Fabrizio, in arte Federippi, materana, è influencer, attivista, impegnata più in generale sul tema dei diritti sociali. Autrice del libro “Femminucce”, che è uscito a gennaio 2023, è appassionata di negozi vintage e libri, nel tempo libro suona l’ukulele e beve cedrata.

Martina Colombari con Achille Costacurta: Mamme e Figlio

Martina Colombari vince Miss Italia nel 1991. Sposa nel 2004 Alessandro Costacurta dalla cui unione nasce Achille. Martina Colombari ha una autentica passione per il benessere e la forma fisica, completate da un percorso d’arricchimento spirituale, di consapevolezza e di responsabilità verso l’ambiente che vedremo in che modo entrerà in questo viaggio. Achille Costacurta, 18 anni appena compiuti, ha da poco esordito come modello e influencer. Attento alla moda e alle ultimissime tendenze che interpreta sui suoi social, ama il mondo della musica e dello sport. Lo si vede spesso impegnato in tornei di padel e partite di calcetto, che racconta con ironia attraverso i suoi profili. Ha concluso la sua estate con una super vacanza a Ibiza dove ha esplorato, più che le sue spiagge, le sue famose discoteche e i tanti locali. Negli anni passati lo abbiamo visto protagonista di alcune storie in cui si dichiarava vittima di pestaggio. Vediamo il suo carisma come emergerà a contatto con privazioni e sacrificio... e con la mamma!

Federica Pellegrini con Matteo Giunta: I Novelli Sposi

È la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi. Dal 2004, all’Olimpiade di Atene, quando ha vinto l’argento non ha più smesso di vincere. Federica Pellegrini 4 anni dopo Atene, con l’oro olimpico di Pechino 2008, è la più giovane medaglia individuale nella storia del nuoto. Ai Campionati del Mondo di Roma 2009 realizza con il tempo di 1’52”98 il record dei 200 stile libero, primato mondiale tutt’ora imbattuto. Matteo Giunta, ex nuotatore, nel 2012 inizia a collaborare con Federica Pellegrini come preparatore atletico, nel 2014 diventa suo allenatore. Insieme vincono 3 titoli mondiali e 3 titoli europei. Ha partecipato da allenatore a tre Olimpiadi. Federica e Matteo si sono sposati lo scorso 27 agosto. Sul piccolo schermo sono tutti curiosi di conoscere quale tipo di rapporto vivano i due sposini.