"Perché scioperate di venerdì?". E Landini sbotta da Floris

Durante l’ultima puntata del programma politico condotto da Giovanni Floris su La7 si parla di scioperi, manifestazioni proPal e, tra gli altri argomenti, si discute anche del ruolo fondamentale dei sindacati e, in particolare della Cgil. Un ruolo che sta diventando sempre meno importante con il passare del tempo, anche per colpa degli stessi sindacati di base. A un certo punto, però, il conduttore rivela una verità ormai nota a tutti i cittadini che Maurizio Landini fa fatica ancora molta fatica ad affrontare.

"Bravi, perché non è di venerdì. Questa storia del venerdì ce la spiega? Perché lo fate sempre di venerdì?", chiede Floris in riferimento agli ultimi scioperi. Landini, visibilmente in difficoltà, perde la calma e attacca. Il capo del sindacato rosso, alzando il tono di voce, prova ad abbozzare una giustificazione poco convincente e, soprattutto, poco veritiera: "Banalmente questa volta lo abbiamo fatto di venerdì perché mercoledì sera hanno bloccato la Flotilla. Lo sciopero generale? Non è che lo abbiamo deciso noi di bloccare la Flotilla". Ma Floris non ci sta e replica: "Ma il garante dice che è illegittimo perché spiega che il sindacato si deve occupare di soldi di monete - gli fa notare Giovanni Floris -. Non si deve occupare di Flotilla".

A poco serve l’ultima chiosa di Landini: "A parte che è assolutamente legittimo e noi abbiamo rispettato la legge perché con l'attacco che hanno fatto alla Flotilla, chi era fuori legge era il governo israeliano che è intervenuto su acque internazionali e ha