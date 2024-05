Petit sottotono, Sarah rivelazione: le pagelle di Amici

È andato in onda ieri sera, sabato 4 maggio, il settimo appuntamento con il serale di Amici di Maria De Filippi che ha visto l’eliminazione della cantante Martina. A questo punto, i ragazzi rimasti in gara sono in sei. Gli allievi della scuola si sono esibiti in gare di ballo e canto dinanzi ai loro coach che, certamente, hanno saputo far discutere. A valutare le performance dei giovani talenti la giuria composta da: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Ecco le pagelle della settima serata.

Gli allievi

Dustin: ormai una certezza (voto 8)

Il guanto di sfida che vede Dustin protagonista presenta un titolo che gli si addice perfettamente: “eccellenza”. Sin dal primo giorno, Dustin ha dimostrato di essere un grande talento e ha costantemente lavorato sodo senza mai cullarsi sulle sue notevoli capacità. Non è un caso che – insieme a Marisol – sia arrivato fino a questo punto del programma e così, anche la sfida contro Mida è stata un’ulteriore occasione per mettere in luce la sua bravura.

Petit: sottotono (voto 5.5)

Di Petit non si può negare il talento da performer e, ogni esibizione è un’opportunità per dimostrarlo. Tuttavia, nell’interpretazione di Bella, sembra che qualcosa non abbia convinto appieno. Complici la mancanza di fiato e la ripetitività delle sue performance, Petit non ha lasciato il segno. È forse arrivato il momento di far emergere maggiormente il suo animo e concentrarsi meno sullo staging, che ha già curato abbastanza. Naturalmente, non c’è alcun dubbio sulla forza del suo ultimo inedito, Mammamì.

Holden: un inedito, una conferma (voto 8)

Holden non sarà riuscito a preparare il guanto di sfida per lavorare al suo nuovo inedito, ma non importa. Il motivo? Randagi è decisamente una bomba e l’esibizione gli ha reso pienamente giustizia. Anche nel brano Just The Way You Are riesce ad emozionare, mantenendo sempre intatta la sua intensità e riconoscibilità.

Sarah: una rivelazione (voto 8.5)

È la vera rivelazione di questo serale. È partita in sordina, ma passo dopo passo ha conquistato i giudici e soprattutto il pubblico che, adesso, la ama. La sua prima esibizione l’ha vista in un guanto di sfida sull’estensione in cui non ha soltanto dimostrato di sapere cantare, ma l’ha interpretato rispettando la sua personalità e la sua cifra stilistica senza “scimmiottare” nessuno. Come se non bastasse, per aggiungere un ulteriore tassello alla sua versatilità, ha portato sul palco del serale un brano di Olivia Rodrigo suonando al piano la sua introduzione. Infine, con Wrecking Ball ha regalato la migliore performance della serata.

Mida: in ripresa (voto 7)

Sabbia è la canzone con cui Mida dà il via alla prima manche per la sua squadra e il risultato è stato a dir poco sorprendente. Quando le emozioni dominano, le parole stanno a zero e i punti per il team spiccano il volo. Il consiglio che ci sentiamo di dare a Mida è quello di continuare a seguire la strada delle emozioni, che sembrano essere il suo punto di forza. Anche il suo inedito Que Pasa è decisamente convincente e ha già il sapore di una bella hit estiva perfetta da ascoltare sotto l’ombrellone.

Martina: ad maiora (voto 7)

Proprio Martina, dopo una settimana difficile, apre la serata con un brano in lingua inglese, Dog days are over. Probabilmente, anche a causa delle numerose critiche ricevute per il suo stile, i PettiMondo ci riprovano con un pezzo più movimentato che le ha permesso di mettersi in gioco in una performance più completa. “Voce possente, chiara e grintosa” le dice Malgioglio e ha assolutamente ragione, ma non è riuscita a portare a casa il punto contro Mida e la sua emozionante interpretazione. Tuttavia, a mettere il dito nella piaga ci ha pensato la sua insegnante, perché se a Martina viene condannata la poca emozione e “l’eccessiva” potenza voce, Anna Pettinelli con molta “astuzia” ha lanciato il guanto di sfida sull’estensione. Insomma, la scelta migliore per dimostrare che Martina non è solo voce. Alla fine, è lei a dover abbandonare il programma, ma con una grande sorpresa ad attenderla: un ruolo nel musical Fame. Ad maiora.

Marisol: talentuosa (voto 7)

La vediamo in una performance sull’hip hop che, ad essere sinceri, non è stata la sua migliore esibizione fino ad oggi. Da lei ci aspettiamo molto di più e, probabilmente, questo è il motivo per cui non è riuscita a portare il punto alla squadra. Tuttavia, si riscatta immediatamente al ballottaggio, incantando tutti sulle note di Elisa: classe ed eleganza sono le parole d’ordine. Così, è proprio lei a salvarsi per prima, per poi stupire nuovamente tutti con Spicy margarita.

Pochi dubbi sul trionfo del serale di Amici in termini di ascolti che ha registrato il 25,40% di share, vincendo lo scontro con la rete ammiraglia della tv nazionale.