Pier Silvio Berlusconi: "Della concorrenza guardo il Tgr. Il sogno è farlo sulle nostre reti"

Una nuova e inedita prospettiva dell'informazione Mediaset che potrebbe avere sviluppi in futuro

Una sorpresa. Tra gli argomenti discussi ieri sera a Cologno Monzese, durante il tradizionale incontro di fine anno di Mediaset con la stampa, Pier Silvio Berlusconi ha messo in luce l’importanza di un’informazione radicata sul territorio. "C’è un programma che mi piacerebbe? Guarda, ho attraversato il palinsesto e ti dirò una cosa che secondo me ti stupisce. Quello che a me piacerebbe fare, ma che non possiamo fare ad oggi per motivi di regole – e sarebbe comunque complicato, ma mai dire mai – è un telegiornale locale e regionale.

Ancora: "Io penso che, nell’offerta dei singoli Paesi, avere dell’informazione più stretta e specializzata sul territorio sia un grandissimo valore.

Quindi io in questo riconosco il ruolo – e qui sì che è vero servizio pubblico – del TGR alla Rai. Io il TGR Liguria lo guardo sempre". Una nuova e inedita prospettiva dell'informazione Mediaset che potrebbe avere sviluppi in futuro.

