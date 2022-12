"Poraccio è morto", "Ma come...". Gaffe della Mosetti su Giuliacci

Anche il mite colonnello Mario Giuliacci si è lasciato andare ai gesti scaramantici. Sui social, del resto, qualcuno lo aveva dato per stecchito. A compiere l'imbarazzante (e per certi versi esilarante) gaffe è stata, secondo quanto segnalato da un utente, la showgirl Antonella Mosetti. Durante una diretta tenuta ieri su TikTok, pare che la soubrette romana sia incappata in uno scivolone da antologia: mentre dialogava con i suoi seguaci virtuali, Antonella dev'essersi confusa e ha parlato dello storico meteorologo televisivo al passato. Come se fosse morto.

La gaffe social

La cosa clamorosa è che il colonnello 82enne - vivo e vegeto - era proprio collegato alla diretta social e aveva appena salutato la Mosetti. Secondo quanto ha raccontato un utente su Twitter, la showgirl non aveva forse capito che tra i commentatori desiderosi di interloquire con lei c'era proprio Giuliacci ed è incappata per l'appunto nella gaffe. " Giuliacci? Ah si certo, lui ha lavorato in Rai con me tante volte. Poraccio è morto adesso credo, era vecchio... ", avrebbe detto la soubrette, stando a quanto riporato da chi stava seguendo la diretta social. Al meteorologo non è restato che smentire.

Diretta della Mosetti.

Tra i commenti scrive Giuliacci (il meteorologo) per salutarla.



“Ah si certo lui ha lavorato in Rai con me tante volte. Poraccio è morto adesso credo, era vecchio.”



Il colonnello risponde. pic.twitter.com/TTZGRWnPGD — Andrea (@enyalis85) December 17, 2022

Il commento del colonnello Giuliacci

Di lì a poco, infatti, Giuliacci è intervenuto nuovamente nei commenti. " Ma come morto? Sono io che scrivo! ", ha digitato, accompagnando quell'esternazione con una serie di eloquentissime corna in versione emoticon. Subito tra gli utenti è scattata l'ilarità, in particolare su Twitter dove l'episodio è stato rilanciato. " Ho urlato perché l'ho visto in diretta ", ha osservato un utente. E un altro: " Oddio imbarazzante... ".

Peraltro, il colonnello noto al pubblico televisivo è un assiduo frequentatore della piattaforma social utilizzata soprattutto dai giovanissimi. A 82 anni, Giuliacci ha un profilo TikTok con quasi 24mila seguaci nel quale parla di previsioni metereologiche e talvolta risponde ai commenti di chi interagisce con lui.