Pechino Express, Maria Elena Boschi gelosa del Giulio Berruti con Elettra Lamborghini?

La partecipazione alla nuova edizione di Pechino Express potrebbe portare scompiglio nella coppia formata dall'ex ministro Maria Elena Boschi e l'attore Giulio Berruti? A voler dare retta a una battuta del compagno della parlamentare potrebbe davvero succedere.

Berruti ha commentato la presenza di Elettra Lamborghini come ospite speciale del programma, e si è lasciato andare a una battuta che è suonata un po' come una confessione. La deputata di Italia Viva, notoriamente gelosa di lui, potrebbe non aver gradito le sue interazioni con l'esuberante cantante. " Sarà furiosa solo per il fatto che ci ho parlato, la conosco bene ", ha dichiarato, dando conferma delle tante voci in giro che descrivono la Boschi come una donna molto possessiva.

Nella puntata "incriminata" Elettra Lamborghini prendeva parte come ospite speciale dato che spettava a lei il ruolo di malus e portatrice della temuta "bandiera leopardata". Giulio Berruti ha quindi percorso parte della quinta tappa di Pechino Express insieme alla conduttrice televisiva, che si è presentata con una tuta rosso fuoco, portando allegria e buon umore. Sarebbe addirittura riuscita a far ballare i concorrenti sulle note di "Pistolero", il suo brano-tormentone datato 2021.

Maria Elena Boschi, fa intuire Berruti, potrebbe non essere stata contenta di vederlo parlare con la Lamborghini. Del resto, sono noti gli episodi di gelosia da parte della parlamentare. Nel 2021 la Boschi non gradì - così si racconta - le scene girate dal compagno nel film polacco a luci rosse Dziewczyny z Dubaju. In altre circostanze, la parlamentare è intervenuta a seguito della pubblicazione di alcuni scatti del compagno su Instagram. Dopo aver messo dei like, la Boschi lasciò un commento poco fraintendibile: " Mio ". Una sorta di avvertimento alla fan dell'attore.

Fortunatamente per

Berruti, le puntate di Pechino Express che stanno andando in onda sono registrate. Avrà così avuto la possibilità dila compagna, mettendosi a riparo da una possibile scenata di gelosia.