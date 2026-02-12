Radix tra confini e Risorgimento: viaggio a Trieste e Casale Monferrato sulle tracce delle radici d’Italia

Nuovo doppio appuntamento con Radix, il programma condotto da Edoardo Sylos Labini, in onda domani, venerdì 13 febbraio, alle 23.10 su Rai 3. La trasmissione propone un viaggio in due città simbolo della storia e dell’identità italiana, Trieste e Casale Monferrato, raccontate attraverso le figure che ne hanno segnato il destino culturale, politico e civile.

Trieste, crocevia di popoli e culture

La prima tappa conduce a Trieste, città di confine plasmata nei secoli da incontri e contaminazioni. L’impronta mitteleuropea, l’eredità dell’Impero asburgico e una vivace tradizione letteraria e scientifica convivono con la presenza di comunità diverse, rendendo il capoluogo giuliano un unicum nel panorama italiano.

A guidare il racconto, insieme a Sylos Labini, è il giornalista triestino Fausto Biloslavo, firma de Il Giornale, che accompagna il pubblico alla scoperta dei personaggi più rappresentativi della città. Dal patriota irredentista Guglielmo Oberdan allo scrittore Italo Svevo, dalla pittrice Leonor Fini fino al reporter Almerigo Grilz, il percorso intreccia arte, impegno civile e memoria storica.

Non mancherà un approfondimento su temi delicati come quello delle foibe. Tra gli ospiti della puntata figurano il direttore del Museo Sveviano Riccardo Cepach, la velista Giovanna Micol e l’imprenditore Riccardo Illy, già sindaco di Trieste.

Casale Monferrato, cuore del Risorgimento

La seconda parte della serata è dedicata a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, territorio a lungo conteso e protagonista delle vicende risorgimentali. Sylos Labini ne ripercorre la storia con il contributo di Federico Riboldi, già primo cittadino della città.

Casale ha dato i natali a personalità di primo piano come Giovanni Lanza, presidente del Consiglio che il 20 settembre 1870 ordinò la presa di Roma, completando il processo di unificazione nazionale. Spazio anche a Natale Palli, il pilota dello SVA che accompagnò Gabriele d’Annunzio nel celebre Volo su Vienna, e a Giampaolo Pansa, scrittore e giornalista che affrontò senza timori le pagine più controverse della fine del Fascismo.

Tra arte, sport e riletture del Novecento

Nel racconto trovano posto anche lo scultore Leonardo Bistolfi e due interviste di rilievo: quella alla campionessa di skeleton Valentina Margaglio, cresciuta a Casale e pronta a sfidare le avversarie alle Olimpiadi di Milano-Cortina, e quella a Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale degli Italiani, intellettuale che ha offerto una lettura originale e non convenzionale del Novecento.

L’appuntamento su Rai 3

Tra

memoria storica, cultura e attualità,propone dunque un itinerario che attraversa identità e radici di due città emblematiche. L’appuntamento è per domani, venerdì 13 febbraio, alle 23.10 su Rai 3.