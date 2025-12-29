Radix racconta Ascoli Picento da Ventidio Basso a Costantino Rozzi

La "Città delle Cento Torri", simbolo della potenza delle sue famiglie nobiliari nel Medioevo, molte delle quali svettano ancora sul suo bellissimo centro storico, uno dei meglio conservati in tutta la Penisola, tanto da esser chiamato "Il salotto d'Italia". È Ascoli Piceno la nuova Città Identitaria raccontata da Edoardo Sylos Labini, sulle musiche del maestro Sergio Colicchio, nella seconda puntata di "Radix", in onda domani alle 23.20 su Rai 3.

Piccola e tranquilla città italiana, Ascoli ha oggi 45milaabitanti e svetta in cima alle classifiche della qualità della vita ma ha un passato tanto turbolento quanto ricco di storia. Un passato che Edoardo farà scoprire insieme al professor Stefano Papetti, direttore della Pinacoteca Civica e Conservatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno, un grande conoscitore della storia, delle tradizioni, dei personaggi che hanno lasciato un segno in questa città. Spazio anche per la Quintana, la giostra storica raccontata dal giovane fantino Lorenzo Melosso. I personaggi della puntata sono: Cecco d'Ascoli, un libero pensatore del '300, autore de L'Acerba, una sorta di "Anti Commedia" dantesca, arso vivo come eretico, insieme a tutte le sue opere, davanti la basilica di Santa Croce a Firenze il 16settembre 1327.

C'è poi Costantino Rozzi, l'indimenticato presidente della stagione magica della Ascoli Calcio. Un personaggio vulcanico, pieno di idee e anche di scaramanzie, che è riuscito a portare la città, attraverso il calcio, sulle prime pagine dei giornali di tutta Italia raccontato grazie alla testimonianza della giornalista Annarita Marini. E ancora Fernando Tambroni, un politico della Prima Repubblica che nella primavera del 1960 provò a immaginare una formula politica inedita. Finendo per esserne travolto, politicamente e personalmente. La sua grande colpa: aver prefigurato l'incontro tra centro e destra troppo in anticipo con i tempi.

Ascoli città anche della musica, grazie all'istituto musicale Gaspare Spontini che ha formato generazioni di grandi musicisti da Giovanni Allevi al produttore discografico e compositore Dario Faini, in arte Dardust, fino a Saturnino. E proprio Saturnino sarà ospite di Edoardo nello studio di "Radix".