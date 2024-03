"Ragazzi, io vi abbandono". Marco Maddaloni lascia il Grande Fratello

Nuovo abbandono al Grande Fratello. Stiamo parlando di Marco Maddaloni, il campione di Judo, dopo essere uscito temporaneamente dalla Casa di Cinecittà per la morte del suocero, è rientrato nel reality per comunicare ai compagni d’avventura la sua decisione definitiva. Così, nella puntata andata in onda di ieri sera, 4 marzo, ha deciso di lasciare per sempre il reality.

L’abbandono di Marco Maddaloni

“Marco Maddaloni è uscito per un grave lutto e ha preferito stare vicino alla sua famiglia in un momento così delicato. Stasera comunicherà agli inquilini se tornerà in gioco”, sono state queste le parole di Alfonso Signorini a inizio puntata. Poi, è arrivato il momento tanto atteso. Tuttavia, prima di comunicare ai concorrenti la sua decisione, il campione ha tenuto a precisare: “Mio suocero era come un padre. Sono entrato in famiglia 15 anni fa e mi ha trattato sempre come un figlio”.

È a questo punto che Marco è entrato in Casa, dove ha trovato i compagni in freeze. Una volta raggiunto il centro del salotto, rivolgendosi a loro, con molta emozione, ha affermato: “Quanto mi siete mancati. Vi chiedo scusa, sono andato via in fretta. Mio suocero è venuto a mancare. Era come un padre, la parte leggera della famiglia. Sono riuscito a salutarlo e le ultime parole che mi ha detto sono state: ‘Che ci fai qua? Torna nella Casa’”. Poi ha aggiunto: “La mia parte sportiva vorrebbe anche continuare ad accompagnarvi in questo stupendo percorso, però è un momento importante per mia moglie. Non voglio perdermi le sue lacrime, i suoi dolori. Voglio stare lì e condividerli con loro. Devo andare dalla mia famiglia. Ve ne ho sempre parlato. Sarei ipocrita e soffrirei a stare qui dentro”. Infine, l’inevitabile conclusione: “Ragazzi, io vi abbandono”. Immediata la reazione degli inquilini che, tra le lacrime, gli sono andati incontro per abbracciarlo.

L’uscita improvvisa dal reality

Nella serata di mercoledì 28 febbraio, subito dopo la diretta del Grande Fratello, Maddaloni era improvvisamente uscito dalla Casa. In un primo momento, i più attenti avevano ipotizzato che avesse lasciato il gioco per rivedere le condizioni previste dal suo contratto, dal momento che – come ormai è noto – il reality sta andando per le lunghe e, dunque, più avanti della data di chiusura inizialmente prevista.

Tuttavia, purtroppo, il motivo era ben più serio. Infatti, poche ore dopo, si è diffusa la notizia della morte del papà della moglie Romina Giamminelli che il judoka ha prontamente ricordato con un messaggio pubblicato su Instagram: “Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace “On” Mario”.