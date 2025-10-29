Raiplay a caccia di veri talenti

Un vero programma alla ricerca di veri talenti. È Playing Memories , docu-serie disponibile dal 5 novembre su RaiPlay che racconta le avventure creative di 120 giovani artisti, la maggior parte provenienti da istituti italiani di alta formazione nel campo delle discipline artistico-musicali (tra cui il conservatorio dell’Aquila e dell’Accademia della Scala) e 24 provenienti da tutto il mondo. Con voce narrante di Marco Liorni, la serie dà spazio all’arte in tutte le sue forme, danza, musica, arti visive, arti sceniche, scultura, pittura e fotografia. I partecipanti si confrontano in otto residenze artistiche sparse per l’Italia e in sedici live performance in giro per il mondo. Ogni gruppo è composto da quindici performer di varie discipline e lo spettacolo viene portato in scena due volte: la prima nella città ospitante e la seconda in una città straniera. Tra i guest delle puntate Diana Del Bufalo, Dito nella Piaga, Michele Bravi, Margherita Vicario, Dardust, Roy Paci, Mirkoeilcane, Peppe Vessicchio.

La serie è stata presentata in anteprima a Napoli durante il Prix Italia, il concorso internazionale per broadcaster della Rai, che

si è appena concluso e che quest’anno ha assegnato il Premio Speciale al film Ryuichi Sakamoto: Last Days della giapponese Nhk e, tra gli altri riconoscimenti, il premio miglior serie tv alla svedese Whiskey on the Rocks .