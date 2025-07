Il "Re" di Masterchef licenziato per palpeggiamenti e frasi volgari: ecco cosa è successo

Scandalo sul conduttore radiofonico e scrittore Gregg Wallace, noto anche come "Re" di Masterchef Uk, dato che ne ha condotto diverse edizioni. Wallace è stato licenziato in tronco dalla Bbc per via di una serie di pesantissime accuse nei suoi confronti.

Per ben 17 anni Gregg Wallace è stato alla conduzione di Masterchef Uk, tanto da diventarne un volto noto. Per i telespettatori inglesi la vicenda è stato un vero e proprio choc. Ma già qualche mese sono tante le voci che girano sul conto del presentatore. Voci che parlano di comportamenti non consoni, casi di bullismo e, ancor peggio, palpeggiamenti.

Da quanto sappiamo, Wallace ha lasciato la conduzione di MasterChef dopo che nel 2024 sono emerse accuse di molestie sessuali a suo carico. L'uomo si è difeso, respingendo ogni accusa, ma le accuse nei suoi confronti sono continuate ad arrivare. La scorsa primavera, l'ex conduttore ha affermato di sentirsi sotto attacco, arrivando addirittura a minacciare il suicidio. Poi, questo mese, c'è stata una sua dichiarazione pubblica, in cui Wallace spiega di essere stato assolto dalle accuse più gravi. Resta il fatto che ci sono concorrenti e colleghe che parlano di comportamenti sessuali inappropriati, oltre che di bullismo. Sono almeno cinquanta le persone che puntano il dito contro di lui. Qualcuno riferisce di palpeggiamenti, altri di frasi esplicite.

Da qui la decisione della Bbc, che ha deciso di interrompere ogni rapporto lavorativo con l'ex conduttore. Gregg Wallace è stato licenziato.

Al momento gli inquirenti stanno indagando per cercare di capire quanto le accuse siano reali. Alle concorrenti, però, si sono aggiunte anche delle vip, che hanno a loro volta accusato Wallece.

Fra loro anche Kirsty Wark e Rod Stewart., nello specifico, ha scritto un post su Instagram in cui ha spiegato che Wallace aveva umiliato sua moglie, Penny Lancaster, quando questa era concorrente di Masterchef (edizione 2021).