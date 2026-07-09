Rivoluzione Affari Tuoi, cosa cambia da settembre: dagli studi di Milano all’addio di Gennarino

Mancano ancora due mesi al ritorno in onda di “Affari tuoi”, ma la nuova edizione del preserale di Rai1 fa già discutere. Stefano De Martino e la sua squadra si apprestano a cambiare nuovamente volto alla trasmissione che, da ormai ventitré anni, tiene i telespettatori incollati alla tv. Nel corso della presentazione dei palinsesti autunnali i vertici Rai hanno annunciato che ci saranno grandi novità – a partire dagli studi di registrazione fino al cast – per la stagione del game show, che prenderà il via domenica 6 settembre.

Lo studio

Il trasloco da Roma a Milano è uno dei passaggi più significativi della prossima stagione di “Affari Tuoi”. Nel corso dell’ultima edizione del programma Stefano De Martino aveva espresso la volontà di poter tornare a lavorare a Milano, dove vive il figlio Santiago, e la messa in vendita del teatro delle Vittorie a Roma, dove fino a oggi si erano registrate le puntate del format preserale di Rai1, ha accelerato il trasferimento. La nuova stagione del game show sarà interamente registrata negli studi Rai di Milano a partire da agosto in vista della messa in onda prevista per l’inizio di settembre.

Gennarino

Tra le defezioni della nuova stagione di “Affari Tuoi” c’è quella di Gennarino, il Jack Russell che da ormai due anni faceva parte del cast. Il cane mascotte della trasmissione non seguirà la troupe a Milano per motivi logistici ma non solo. "Non ci sarà perché ha 13 anni e mezzo. Farlo andare fino a Milano, tre giorni a settimana per le registrazioni, diventerebbe complicato", ha dichiarato a Fanpage l'addestratore di Gennarino, Massimo Perla. Ancora Non è chiaro se il simpatico Jack Russell sarà sostituito o meno ma Stefano De Martino, a margine della presentazione ufficiale dei palinsesti Rai della prossima stagione, ha annunciato: "Gennarino non c’è ma ci sarà una sorpresa”.

Il cast

Sul tema ospiti e presenze fisse in studio c’è il massimo riserbo. Herbert Ballerina è stato confermato al fianco di Stefano De Martino come anche la danzatrice Martina Miliddi, new entry dell'ultima stagione di “Affari tuoi”.

Secondo le ultime indiscrezioni, invece, non ci dovrebbero essere Lupo e Tanhat, i due personaggi diventati famosi per i loro interventi tra il pubblico parlante. I due, entrambi romani, potrebbero non spostarsi a Milano per proseguire l’esperienza in Rai.