Affari tuoi come partecipare: ecco le regioni dove si cercano concorrenti

La concorrenza agguerrita de "La ruota della fortuna" non mette in crisi "Affari Tuoi". Stefano De Martino e Gerry Scotti si contendono un'ampia fetta di pubblico e gli ascolti stanno premiando entrambi seppur con qualche punto di differenza. Il programma di Rai1 si è rinnovato rispetto alle passate edizioni e la verve del conduttore napoletano - affiancato quest'anno dal comico Herbert Ballerina - mantiene alta l'attenzione del pubblico e persino i casting vanno a gonfie vele.

I casting per Affari Tuoi

Al momento è impossibile candidarsi per la maggior parte delle regioni in gioco. I concorrenti che andranno a occupare un posto dietro al bancone dei pacchisti sono già stati selezionati (Toscana, Liguria, Puglia e persino Umbria hanno una lunga lista di attesa di concorrenti pronti a entrare in gioco), ma per partecipare al programma c'è ancora qualche possibilità se siete residenti in una di queste regioni: Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Valle D'Aosta.



I casting per partecipare come pacchista per una delle dieci regioni ancora disponibili sono aperti sul sito ufficiale Giocherai. Per candidarsi basta compilare la scheda anagrafica e caricare un breve video di presentazione che catturi l'attenzione della produzione. Il resto è affidato al caso e soprattutto alla fortuna.

Puntata speciale del 13 febbraio

Al momento sono aperte anche le selezioni per partecipare alla puntata speciale dedicata agli innamorati e a San Valentino - "Speciale Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte" - che andrà in onda venerdì 13 febbraio. In questo caso non conterà la regione di appartenenza ma sarà selezionata una sola coppia tra quelle che si candideranno attraverso il sito ufficiale della Rai.

per poter presentare la propria domanda (ovviamente di coppia) sono precise: aver effettuato le pubblicazioni di matrimonio presso il Comune di residenza oppure aver presentato richiesta di costituzione di unione civile agli uffici comunali e aver ricevuto comunicazione ufficiale di esito positivo delle verifiche, con indicazione della possibilità di procedere alla costituzione dell'unione civile, si legge nel form di candidatura. I casting per sceglie la coppia di sposi - che si sposerà in diretta televisiva con tanto diofficiata da Stefano De Martino - rimarranno aperti ancora per pochi giorni.