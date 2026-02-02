Rivoluzione nei quiz in tv: i vincitori saranno pagati con soldi reali

Gli appassionati di quiz televisivi quasi sicuramente almeno una volta si saranno posti una domanda: ma i concorrenti che vincono un premio come vengono pagati? La risposta è semplice: in gettoni d’oro.

Tale modalità risale alla metà degli anni ’50, quando in Italia era vietato erogare vincite in contanti per giochi e concorsi, in quanto classificati dalla legge come “gioco d’azzardo” e, pertanto, permessi solo in contesti autorizzati come i casinò.

La Rai, così, studiò una alternativa per premiare i vincitori aggirando una legge risalente al 1938. La scelta cadde sui gettoni d’oro. Una “tradizione” che dura ancora oggi, indipendente mede dall’emittente che trasmette il qui. Nel corso del tempo questa vecchia legge è stata modificata. Il 16 ottobre del 2018, il Tar del Lazio ha emesso una sentenza che ha cambiato le regole, permettendo il pagamento in contanti come per il Lotto e le lotterie nazionali. Però, come spiega Qui Finanza, a due condizioni: che la vincita superi il limite di utilizzo del denaro contante nei pagamenti e che i criteri di partecipazione al gioco siano chiari, imparziali e comunicati in anticipo.

Ma la giornata dell’1 febbraio è stata per certi versi storica per il mondo dei quiz televisivi. Perché nella puntata del seguitissimo programma di Canale 5 "La ruota della fortuna" Gerry Scotti ha reso nota una novità. "Ho un annuncio importante da fare, è una cosa che avevo chiesto vent'anni fa e ci hanno messo vent'anni ad accontentarmi", ha detto il conduttore del game show.

"Da questa sera i premi nei giochi televisivi non verranno più dati in gettoni d'oro ma saranno liquidati in soldi reali con la ritenuta d'acconto", ha sottolineato Scotti. Quest’ultimo ha poi aggiunto come la novità riguarderà non solo il gioco condotto insieme a Samira Lui ma anche lo storico quiz "Chi vuol essere milionario?".

Il primo campione a sperimentare il nuovo regolamento sulle vincite è Paolo, 19enne studente di ingegneria dalla provincia di Messina, che al gioco finale della Ruota delle Meraviglie si è aggiudicato un montepremi finale di 20mila euro.

"Sarà il primo a prendere questi soldi in soldi reali e non in gettoni d'oro", ha spiegato Scotti prima dell'apertura della busta finale.

Al vincitore di ieri, così come a quelli futuri, arriveranno direttamente sul conto corrente i bonifici già tassati dei premi.