Rosa Chemical: "A Ballando porto me stesso, non un personaggio"

Rosa Chemical sorprende ancora, ma questa volta non con una provocazione. A Ballando con le Stelle l’artista ha scelto di presentarsi in una veste nuova, più sobria e autentica, lontana dall’immagine trasgressiva con cui il pubblico era abituato a identificarlo. " Sono molto soddisfatto di come è andata la performance, un po’ meno di qualche voto… ma prendiamo e portiamo a casa ", ha commentato con il suo consueto sorriso ironico a "Da noi a ruota libera" il programma condotto da Francesca Fialdini, dimostrando di saper stare al gioco anche fuori dal palcoscenico musicale.

Una trasformazione consapevole

Sul palco del talent di Rai1, Rosa Chemical ha sorpreso tutti con un look essenziale, quasi minimalista: niente colori sgargianti, tatuaggi coperti e un atteggiamento più intimo. Un gesto che ha incuriosito fan e giuria, ma che lui stesso ha spiegato con parole profonde: " Ho voluto spogliarmi di tutto per ritrovare la mia verità. Come diceva Picasso, bisogna tornare bambini per potersi guardare con occhi nuovi ".

Dietro quella scelta c’è la volontà di mettere a nudo l’essenza, non di costruire un nuovo personaggio. L’artista torinese, all’anagrafe Manuel Franco Rocati, ha sempre giocato con l’ambiguità e la libertà espressiva, ma ora sembra voler mostrare anche la parte più fragile e vera di sé.

Un omaggio alla madre

La decisione di coprire i tatuaggi, simbolo della sua identità artistica, ha anche un valore personale e affettivo. " È stata la mia prima fan, la prima a credere in me", racconta parlando della madre . "Coprire i tatuaggi è stato un modo per farle rivedere il me di un tempo. Mi ha detto che mi preferisce così, e questo per me vale più di qualsiasi voto ".

Parole che rivelano un legame profondo e una riconciliazione intima con le proprie origini, un ritorno alle radici emotive dietro la corazza del personaggio pubblico.

La libertà come linguaggio

Da sempre provocatore nel senso più artistico del termine, Rosa Chemical rifiuta però l’etichetta di “scandaloso”. " Trasgredire non significa scandalizzare", spiega . "Vuol dire andare oltre i propri limiti, ogni giorno ".

A Ballando con le Stelle, il cantante sembra voler dimostrare che la vera trasgressione può essere anche la sincerità, la capacità di mostrarsi senza filtri, senza la necessità di stupire a tutti i costi. Attraverso il corpo, la danza e la musica, racconta un percorso di libertà che passa prima di tutto dall’accettazione di sé.

Un nuovo capitolo artistico

Il Rosa Chemical di Ballando è dunque un artista che cambia pelle, ma non rinnega nulla. Dalla scena trap e pop alla pista da ballo, porta con sé la stessa energia ribelle, declinata però in un linguaggio più maturo, consapevole. Il pubblico, che lo ha conosciuto al Festival di Sanremo per le sue performance irriverenti, ora scopre un uomo che sa mettersi in discussione, che si misura con la disciplina e la vulnerabilità della danza.

L’autenticità come provocazione più grande

In un’epoca in cui l’immagine sembra tutto, Rosa Chemical sceglie di sottrarsi agli eccessi per raccontare la

libertà di essere sé stessi, anche quando questo significa cambiare. A Ballando con le Stelle non porta un personaggio, ma una persona. E forse, nel suo caso, è proprio questa la provocazione più autentica di tutte.