Salvo Sottile raccoglie l'eredità di Milo Infante: sarà lui il nuovo volto di Ore 14

Si apre una nuova fase per uno dei programmi più seguiti del pomeriggio televisivo. Dopo il passaggio di Milo Infante a Mediaset, la Rai ha scelto il giornalista Salvo Sottile per guidare Ore 14, il contenitore di approfondimento che negli ultimi anni ha conquistato una posizione sempre più rilevante nel daytime di Rai 2. La decisione, data in anteprima sul sito di Davide Maggio, segna una svolta importante per la trasmissione, che dovrà affrontare il delicato compito di mantenere il proprio pubblico dopo l'uscita del conduttore che ne ha accompagnato la crescita e il consolidamento. La partenza della nuova stagione è prevista per il 7 settembre e conferma la volontà dell'azienda di continuare a investire sul format.

Una scelta nel segno della continuità

L'arrivo di Salvo Sottile appare come una soluzione naturale per una trasmissione che fa della cronaca, dell'attualità e dei casi di interesse pubblico i propri punti di forza. Nel corso della sua carriera il giornalista ha infatti costruito gran parte della propria identità professionale proprio nell'ambito dell'approfondimento giornalistico e dei programmi dedicati all'informazione. La sua esperienza con format legati alle inchieste e ai grandi casi di cronaca rappresenta una garanzia per una trasmissione che negli ultimi anni ha fatto di questi temi il proprio marchio distintivo.

Ore 14 continua a crescere

La nomina di Sottile conferma anche la centralità che Ore 14 ha assunto all'interno dei palinsesti Rai. Il programma continuerà ad andare in onda nel primo pomeriggio di Rai 2, ma resta confermata anche la versione serale, Ore 14 Sera, che negli ultimi mesi ha ottenuto risultati significativi affrontando alcuni dei principali casi di cronaca italiana. Non solo. Nel corso della stagione sono previsti anche appuntamenti speciali in prima serata, con alcune puntate straordinarie che dovrebbero trovare spazio anche il venerdì sera. Un'espansione che testimonia il buon momento del marchio televisivo nato e sviluppato sotto la guida di Milo Infante.

Chi è Salvo Sottile

Nato a Palermo nel 1973, Salvo Sottile è uno dei giornalisti più conosciuti del panorama televisivo italiano. Dopo le prime esperienze nella stampa e nelle emittenti locali siciliane, entra nel 1992 nella redazione del TG5, dove rimane per oltre un decennio. Successivamente partecipa alla nascita di Sky TG24, contribuendo allo sviluppo di uno dei principali canali all news italiani. Nel 2005 torna a Mediaset, dove assume incarichi sempre più importanti fino a diventare vicedirettore di VideoNews.

Da Quarto Grado a FarWest

Il grande pubblico lo associa soprattutto ai programmi di approfondimento e cronaca. È stato infatti il primo conduttore di Quarto Grado, trasmissione che negli anni è diventata uno dei punti di riferimento dell'informazione investigativa in televisione. Nel corso della sua carriera ha guidato anche Quinta Colonna, Linea Gialla e In Onda, alternando cronaca, politica e attualità. Dal 2015 il suo percorso professionale si è legato sempre di più alla Rai, dove ha condotto programmi come Estate in Diretta, Mi Manda RaiTre, Prima dell'Alba e I Fatti Vostri. Dal 2023 è invece alla guida di FarWest su Rai 3, programma che approfondisce temi di attualità, inchieste e fenomeni sociali.

Cosa potrebbe cambiare nel programma

L'arrivo di un nuovo conduttore porta inevitabilmente con sé interrogativi sul futuro della trasmissione. Ore 14 ha costruito la propria identità su una formula fatta di cronaca, collegamenti in diretta, dibattiti e aggiornamenti continui sui casi più seguiti dall'opinione pubblica. La sfida di Sottile sarà quella di conservare questa impostazione senza rinunciare al proprio stile personale. Il giornalista potrebbe imprimere alla trasmissione una maggiore attenzione agli aspetti investigativi e alle inchieste, forte dell'esperienza maturata negli anni in programmi dedicati all'approfondimento. Allo stesso tempo dovrà adattare il linguaggio e il ritmo televisivo alle esigenze della fascia pomeridiana, che richiede una narrazione più immediata e una costante attenzione all'attualità.

L'eredità lasciata da Milo Infante

Il passaggio di testimone arriva dopo oltre cinque anni di conduzione da parte di Milo Infante, che ha contribuito a trasformare Ore 14 in uno dei programmi di punta di Rai 2. Sotto la sua guida la trasmissione ha seguito numerosi casi di cronaca nera e giudiziaria che hanno catalizzato l'attenzione del pubblico, ampliando progressivamente il proprio spazio anche alla prima serata. Per questo motivo il nuovo conduttore sarà chiamato a raccogliere un'eredità importante, cercando di mantenere il rapporto di fiducia costruito negli anni con gli spettatori.

La sfida della nuova stagione

La vera partita si giocherà nei prossimi mesi, quando il pubblico potrà valutare il nuovo corso del programma.

La Rai punta su un professionista con una lunga esperienza nel racconto della cronaca e dell'attualità, nella convinzione che il suo profilo possa garantire stabilità e continuità a un format ormai consolidato. Resta da capire quanto spazio verrà dato alle novità e quanto invece si preferirà mantenere l'impianto che ha portato Ore 14 a diventare uno degli appuntamenti più seguiti del pomeriggio televisivo italiano.