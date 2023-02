“Mi è preso l’amore”. Rosa Chemical e il bacio choc a Fedez

Esibizione con fuori programma per Rosa Chemical durante la finale del festival di Sanremo. L'artista, tra i più contestati alla vigilia per il messaggio trasmesso dalla sua canzone e per l'ostentazione di una fluidità di genere che, a detta di alcuni, favorisce la propaganda a senso unico, ha deciso di alimentare le polemiche sul suo personaggio. Al di là dell'outfit con gonna di pelle portato sul palco del teatro Ariston, Rosa Chemical verso la fine ha deciso di infrangere ogni regola ed è sceso in platea per "strusciarsi" contro Fedez.

Dopo il furto delle borsette agli sconosciuti, quindi, a Sanremo sembra essere arrivata la moda dei "limoni" al pubblico. Il marito di Chiara Ferragni per la prima volta si trova in platea ad assisterà allo spettacolo, a differenza della prima puntata in cui era rimasto nella sua villa sulle colline. Insieme a lui, anche una schiera di parenti della coppia, accorsi al teatro Ariston per sostenere Chiara Ferragni nella sua seconda uscita sanremese.

In un primo momento, quindi, Rosa Chemical, mentre intona la sua "Made in Italy", nell'ultima strofa si avvicina al rapper si siede su di lui per mimare le movenze di un atto sessuale. Ovviamente, Fedez è stato al gioco e ha continuato nella simulazione. Certo, non avrebbe potuto sottrarsi al gioco erotico di Rosa Chemical, ma probabilmente non gli è comunque dispiaciuto diventare protagonista, seppure per qualche secondo, della finale del festival di Sanremo. Finita questa performance esplicita in platea, Rosa Chemical ha poi trascinato Fedez sul palco. Qui, il rapper ha atteso la conclusione della canzone dell'artista in gara.