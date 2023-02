Sanremo 2023: scaletta ospiti e cantanti serata finale

Stasera si conoscerà il nome del vincitore della 73esima edizione del festival di Sanremo. Marco Mengoni è il favorito ma Ultimo, Lazza e Mr Rain potrebbero compiere l'impresa. A stabilire chi porterà a casa il Leone d'oro di Sanremo sarà la media delle votazioni dei tre meccanismi (34% televoto, 33% sala stampa e 33% giuria demoscopica). Il ritmo della serata sarà serrato viste le tante canzoni in gara, ma non mancheranno gli ospiti. Amadeus sarà accompagnato da Gianni Morandi e Chiara Ferragni (che torna dopo la conduzione della prima serata) e tenterà una "mission impossible": "Faremo di tutto per, chiaramente, velocizzare. Mi piacerebbe tantissimo poter dare entro le 2 la canzone vincitrice ".

Gli ospiti della quinta e ultima serata

Gli ospiti più attesi della finalissima di Sanremo 2023 sono, senza ombra di dubbio, i Depeche Mode. La band inglese, che ha fatto la storia della musica elettronica internazionale, torna all'Ariston per la terza volta in carriera dopo le ospitate nel 1986 e 1989. In Italia Dave Gahan e Martin Gore tornano senza il terzo componente della band, Andrew Fletcher, morto lo scorso anno. Sul palco porteranno un medley dei loro maggiori successi e il primo estratto dal loro nuovo album "Memento Mori". Per lo spazio dedicato alla fiction, ci sarà Luisa Ranieri, che parlerà del successo di Lolita Lobosco.

A celebrare la storia della musica italiana ci sarà Gino Paoli, che salirà sul palco insieme a Danilo Rea, che accompagnerà i suoi successi con il pianoforte. A seguire la scena sarà di Ornella Vanoni, che aveva detto "mai più a Sanremo", ma poi ha ceduto alle lusinghe di Amadeus. In tarda serata è prevista la lettura del messaggio del presidente ucraino Zelensky, mentre sarà ospite l’ambasciatore dell’Ucraina in Italia Yaroslav Melnyk. Per quanto riguarda i collegamenti esterni, Salmo si esibirà - per la seconda volta in questa edizione - dal palco della nave Costa, mentre Achille Lauro canterà alla Suzuki Arena.

La scaletta duetti quarta serata

La scaletta della finalissima sarà serrata come quella di mercoledì e vedrà esibirsi i ventotto cantanti in gara entro 1,30. Poi, con la classifica dei primi cinque artisti più votati, le votazioni si azzereranno e i cinque cantanti favoriti alla vittoria si esibiranno nuovamente. Ecco, dunque, l'ordine di uscita della serata finale del festival di Sanremo:

Elodie – "Due"

Colla Zio – "Non mi va

Mara Sattei – "Duemilaminuti"

Tananai – "Tango"

Colapesce Dimartino – "Splash"

Giorgia – "Parole dette male"

Modà – "Lasciami"

Ultimo – "Alba"

Lazza – "Cenere"

Marco Mengoni – "Due vite"

Rosa Chemical – "Made in Italy"

Cugini di Campagna – "Lettera 22"

Madame – "Il bene nel male"

Ariete – "Mare di guai"

Mr. Rain – "Supereroi"

Paola e Chiara – "Furore"

Levante – "Vivo"

LDA – "Se poi domani"

ComaCose – "L'addio"

Olly – "Polvere"

Articolo 31 – "Un bel viaggio"

Will – "Stupido"

Leo Gassmann – "Terzo cuore"

gIANMARIA – "Mostro"

Anna Oxa – "Sali"

Shari – "Egoista"

Gianluca Grignani – "Quando ti manca il fiato"

Sethu – "Cause perse"