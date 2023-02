Sanremo 2023, al via la prima serata: standing ovation per Mattarella, Morandi intona l’inno

L'attesa è finita per il 73esimo festival di Sanremo. In apertura, Amadeus e Gianni Morandi hanno osservato un minuto di silenzio in omaggio alle migliaia vittime del sisma che ha colpito la Turchia e la Siria. Sergio Mattarellaa, in tribuna d'onore, è stato accolto da lunghissimi minuti di applausi da parte del pubblico in sala. Gianni Morandi, accompagnato da tutti i presenti, ha intonato l'inno di Mameli.

Per la prima volta un presidente della Repubblica si siede nella platea del teatro Ariston in occasione del Festival. La sua partecipazione è legata alla celebrazione del 73esimo anniversario della Costituzione italiana. Per l'occasione, è stato invitato Roberto Benigni per declamarne gli articoli. Primi minuti di cabaret per Benigni, che ha sottolineato come, mentre Sergio Mattarella sia al secondo mandato, Amadeus sia già al quarto e il prossimo anno sarà al quinto. " Presidente, lei è al secondo mandato, Amadeus è al quarto e ha già prenotato il quinto. Le sembra costituzionale? ", ha chiesto l'attore rivolgendosi al presidente.

Sul palco con Amadeus, oltre al cantante di Monghidoro, c'è Chiara Ferragni, che farà un monologo di 10 minuti dedicato a se stessa. I cantanti in gara sono 14 ma ad arricchire ulteriormente la serata ci sono gli ospiti: i Pooh saranno protagonisti di una reunion, sul palco saliranno i vincitori dello scorso anno, Blanco e Mahmoud, poi ci sarà Elena Sofia Ricci.