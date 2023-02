"Non sento...". Blanco si arrabbia e devasta il palco: cosa è successo

Blanco infiamma il festival di Sanremo durante la prima serata e devasta il palco del teatro Ariston. Un problema durante la sua esibizione, che ricordiamo non concorre alla gara, ha scatenato la rabbia di Blanco, che all'improvviso ha distrutto tutti i fiori presenti sul palcoscenico. Inevitabili i fischi per il cantante da parte del pubblico, che non ha apprezzato lo sfogo del cantante contro i fiori che adornano il palco e che sono un simbolo dello stesso Festival. Il cantante è uscito dal palco tra le proteste del pubblico, che non vorrebbe che Blanco tornasse per ripetere la sua esibizione. "Era dai tempi di Bugo e Morgan che non vivevo...", ha commentato Amadeus, che è riuscito a mantenere la calma.

" Non sentivo la mia voce in cuffia e allora ho voluto divertirmi comunque ", ha detto Blanco. Una giustificazione che ha fatto infuriare ancora di più il pubblico a casa e a teatro. Un messaggio, questo, completamente sbagliato per i giovani. Giustificare quello che ha tutti gli estremi di un atto vandalico con la voglia di divertirsi sul palco di Sanremo trasforma ciò che viene sempre condannato in qualcosa di giusto e normale. Amadeus lo ha allora invitato a tornare per esibirsi di nuovo. " Capita ", ha detto il conduttore nel tentativo di smorzare la tensione. " Hai combinato un guaio ", ha aggiunto poi Amadeus che sbagliandosi ha chiamato Blanco con il nome di Salmo.